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2 часа назад

Диетолог Деккер: курага вызывает лишний вес и повышает сахар в крови

Секрет Фирмы

Диетолог Деккер: курага вызывает лишний вес и повышает сахар в крови. Вообще, принято считать, что курага отлично заменяет сладости, ведь она менее сладкая и более полезная. Но откуда пошли такие легенды, нутрициологи до сих пор ломают голову. На самом деле сушёные абрикосы очень калорийны, и похудеть на них просто невозможно. И это помимо прочих минусов.

Диетолог: курага вызывает лишний вес и повышает сахар в крови
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В чём минусы кураги?

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Как объяснила диетолог и нутрициолог Ольга Деккер, курага очень калорийна, и если сравнивать её с шоколадом, то она проиграет даже в количестве простых сахаров. К тому же она повышает уровень глюкозы в крови. Да, в ней есть клетчатка, которая помогает работе кишечника и похудению, но чтобы она реально работала, курагу нужно есть горстями, а так похудеть будет просто невозможно. Поэтому проще поискать клетчатку в другом месте.

Кому нельзя есть курагу?

Из-за скачков сахара в крови и калорийности сухофрукты не советуют есть диабетикам, людям с ожирением или проблемами с ЖКТ. Ещё курага снижает давление, поэтому гипотоникам лучше пройти мимо неё дальше. Обилие клетчатки может навредить людям с язвой или проблемным ЖКТ, вызвать диарею и расстройство желудка. Астматикам и аллергикам её тоже не стоит есть, как и детям меньше года.

Какие плюсы есть у кураги?

Но если послушать, так хуже кураги на свете продукта нет. На самом деле это не так, конечно. Она вполне полезна, просто есть её нужно очень умеренно, как и другие сухофрукты.

В кураге полно железа и витамина С, которые вместе помогают избавиться от железодефицитной анемии.

В ней много витаминов группыВ (рибофлавин, холин, биотин, фолиевая кислота).

Ещё она богата на магний, серу и кальций. Последний, к слову, полезен для зубной эмали и костей, особенно для людей после 40.

Из-за особых жиров фитостеролов курага снижает уровень холестерина в крови и помогает в профилактике против различных воспалений и онкологий. Так что 200 г кураги легко покроют суточную норму фитостерола.

Из-за клетчатки кишечник начинает работать как часы и освобождается от запоров, кожа становится гладкой и чистой, из-за сниженного холестерина укрепляются сердце и сосуды, а давление падает, что очень удобно для гипертоников.

Между прочим, обманывать насчёт пользы умеют не только сухофрукты, но и другие распиаренные продукты вроде йогуртов, питательных батончиков, мюсли и заправок для салатов. Коварство кроется в их составах, куда редко кто заглядывает, увидев волшебные «натуральный продукт», «без сахара» и прочие штучки маркетинга.

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