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1 час назад

Составлен топ продуктов, повышающих риск бесплодия у женщин и мужчин

Слово и Дело

Опасные для фертильности мужчин и женщин продукты перечислили ученые после многочисленных исследований.

Составлен топ продуктов, повышающих риск бесплодия
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Злоупотребление красным и переработанным мясом, например, говядиной, колбасой и сосисками, приводит к бесплодию. Также из рациона следует исключить пирожные и торты с маргарином, пишет издание Dunya Al Watan.

Употребление сладких напитков также связали с уменьшением зрелых яйцеклеток у женщин и снижением уровня фертильности у мужчин. Пары, планирующие ребенка, также должны сократить потребление жирных молочных продуктов, в том числе сыра и молока.

Еда,
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