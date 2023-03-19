Составлен топ продуктов, повышающих риск бесплодия

Опасные для фертильности мужчин и женщин продукты перечислили ученые после многочисленных исследований.

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Злоупотребление красным и переработанным мясом, например, говядиной, колбасой и сосисками, приводит к бесплодию. Также из рациона следует исключить пирожные и торты с маргарином, пишет издание Dunya Al Watan.