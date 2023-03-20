Технолог рассказала, что будет, если есть красную икру ежедневно

Технолог Будовская: ежедневное поедание красной икры может привести к белковому отравлению. Красная икра, помимо изысканного вкуса, даёт нам насыщение омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами, а также при невысокой калорийности обеспечивает организм легкоусвояемым белком. Тем не менее, если сесть на своеобразную икорную диету и питаться этим продуктом каждый день, можно нажить и вполне осязаемые проблемы со здоровьем. О том, как на нас влияет красная икра, рассказала технолог икорной компании «Путина» Юлия Будовская.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чем опасно регулярное поедание икры

Противопоказания к употреблению деликатеса могут быть связаны прежде всего с возможной аллергией, а также с содержанием в нём соли, заявила специалист «Газете.Ru».

Ежедневное или разовое, но в больших количествах употребление красной икры может приводить к застою жидкости в организме, перегрузке почек и печени, а также сердечно-сосудистой системы. Например, в виде повышения давления.

А если кому-то придёт в голову съесть несколько баночек красной икры за раз, то можно заработать и белковое отравление.

Что такое белковое отравление

Это тяжёлое состояние организма, вызванное переизбытком белковой пищи. Оно сопровождается тошнотой, общей слабостью, неприятным привкусом аммиака и сухостью во рту, резкими болями в животе. Ещё один признак — зелёный цвет лица. Вся пищеварительная система будет работать в экстренном режиме, чтобы вернуть баланс белков, жиров и углеводов в норму, отмечает нутрициолог, практик-консультант по сбалансированному питанию и коррекции веса Наталья Шульга.

Сколько икры можно есть