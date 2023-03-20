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1 час назад

Технолог Будовская: ежедневное поедание красной икры может привести к белковому отравлению

Секрет Фирмы

Технолог Будовская: ежедневное поедание красной икры может привести к белковому отравлению. Красная икра, помимо изысканного вкуса, даёт нам насыщение омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами, а также при невысокой калорийности обеспечивает организм легкоусвояемым белком. Тем не менее, если сесть на своеобразную икорную диету и питаться этим продуктом каждый день, можно нажить и вполне осязаемые проблемы со здоровьем. О том, как на нас влияет красная икра, рассказала технолог икорной компании «Путина» Юлия Будовская.

Технолог рассказала, что будет, если есть красную икру ежедневно
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Чем опасно регулярное поедание икры

Противопоказания к употреблению деликатеса могут быть связаны прежде всего с возможной аллергией, а также с содержанием в нём соли, заявила специалист «Газете.Ru».

Ежедневное или разовое, но в больших количествах употребление красной икры может приводить к застою жидкости в организме, перегрузке почек и печени, а также сердечно-сосудистой системы. Например, в виде повышения давления.

А если кому-то придёт в голову съесть несколько баночек красной икры за раз, то можно заработать и белковое отравление.

Что такое белковое отравление

Это тяжёлое состояние организма, вызванное переизбытком белковой пищи. Оно сопровождается тошнотой, общей слабостью, неприятным привкусом аммиака и сухостью во рту, резкими болями в животе. Ещё один признак — зелёный цвет лица. Вся пищеварительная система будет работать в экстренном режиме, чтобы вернуть баланс белков, жиров и углеводов в норму, отмечает нутрициолог, практик-консультант по сбалансированному питанию и коррекции веса Наталья Шульга.

Сколько икры можно есть

Говоря о норме потребления, технолог назвала предельно допустимой порцией для взрослого человека две чайные ложки красной икры в день. Ну а если хочется съесть несколько бутербродов, стоит делать это с перерывами и есть икру не чаще, чем пару раз в неделю.

Еда,
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