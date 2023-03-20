Авокадо, тунец, бананы: 5 рецептов идеальных тостов для завтрака

Привыкли завтракать бутербродами? Попробуйте разнообразить рацион, приготовив хрустящие тосты. Это быстро, очень вкусно, а еще полезно, если выбирать цельнозерновой хлеб.

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Тост с сыром и яйцом

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Этот вариант — источник белка, углеводов и полезных жиров. Дополните его свежими овощами, чтобы завтрак получился сбалансированным.

Вырежьте серединку у ломтика хлеба и обжарьте края на сухой сковороде, вбейте в серединку яйцо, когда оно зарумянится, накройте ломтиком сыра и вырезанной мякотью. Переверните и подрумяньте.

С бананами и творогом

Идеальный завтрак для сладкоежек, которые стараются питаться правильно. Обжарьте два ломтика хлеба, намажьте их творогом, сверху выложите ломтики бананов и полейте медом, накройте вторым тостом. Готово!

Кстати, этот завтрак подойдет, если в следующий раз перекусить вы сможете нескоро. Он зарядит энергией надолго, подарит бодрость и поможет справиться с тяжелыми рабочими задачами.

Тост с авокадо и семгой

Можно заменить семгу на любую красную рыбу, если не нравится слабосоленая, то подойдет холодного копчения. Поджарьте хлеб, на него выложите ломтики семги, сверху пюре или кусочки очищенного авокадо, а затем яйцо пашот.

Если не хотите пробовать такой способ приготовления яиц, то сварите их всмятку. Подойдет любой способ с жидким желтком.

С томатами и моцареллой

Этот вариант навеет мысли об Италии, зарядит отличным настроением и бодростью. Выбирайте легкий сыр, моцареллу можно заменить на сулугуни или адыгейский, если они нравятся вам больше.

Главное правило — томаты должны быть сладкими, спелыми и очень сочными. Только так тосты получатся вкусными. А готовятся они быстро и легко: хлеб необходимо поджарить, ломтики нанести соус песто или любой любимый топпинг, сверху кусочки сыра и колечки помидоров, подсолите и посыпьте итальянской приправой. Отправляйте в духовку на 7—10 минут, а перед подачей посыпьте свежим базиликом.

Тосты с тунцом