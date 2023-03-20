Авокадо, тунец, бананы: 5 рецептов идеальных тостов для завтрака

Привыкли завтракать бутербродами? Попробуйте разнообразить рацион, приготовив хрустящие тосты. Это быстро, очень вкусно, а еще полезно, если выбирать цельнозерновой хлеб.
Этот вариант — источник белка, углеводов и полезных жиров. Дополните его свежими овощами, чтобы завтрак получился сбалансированным.
Вырежьте серединку у ломтика хлеба и обжарьте края на сухой сковороде, вбейте в серединку яйцо, когда оно зарумянится, накройте ломтиком сыра и вырезанной мякотью. Переверните и подрумяньте.
Идеальный завтрак для сладкоежек, которые стараются питаться правильно. Обжарьте два ломтика хлеба, намажьте их творогом, сверху выложите ломтики бананов и полейте медом, накройте вторым тостом. Готово!
Кстати, этот завтрак подойдет, если в следующий раз перекусить вы сможете нескоро. Он зарядит энергией надолго, подарит бодрость и поможет справиться с тяжелыми рабочими задачами.
Можно заменить семгу на любую красную рыбу, если не нравится слабосоленая, то подойдет холодного копчения. Поджарьте хлеб, на него выложите ломтики семги, сверху пюре или кусочки очищенного авокадо, а затем яйцо пашот.
Если не хотите пробовать такой способ приготовления яиц, то сварите их всмятку. Подойдет любой способ с жидким желтком.
Этот вариант навеет мысли об Италии, зарядит отличным настроением и бодростью. Выбирайте легкий сыр, моцареллу можно заменить на сулугуни или адыгейский, если они нравятся вам больше.
Главное правило — томаты должны быть сладкими, спелыми и очень сочными. Только так тосты получатся вкусными. А готовятся они быстро и легко: хлеб необходимо поджарить, ломтики нанести соус песто или любой любимый топпинг, сверху кусочки сыра и колечки помидоров, подсолите и посыпьте итальянской приправой. Отправляйте в духовку на 7—10 минут, а перед подачей посыпьте свежим базиликом.
Если совсем нет времени на приготовление завтрака, спасут эти сытные тосты. Откройте баночку тунца, смешайте рыбу с творожным сыром и хорошенько разомните, добавьте зелень, пару капель острого соуса и немного соевого. Намажьте густую пасту на поджаренный хлеб и дополните ломтиками свежего огурца.