Не говядиной единой: видеорецепт форели «Веллингтон»

Блюдо «Говядина Веллингтон» давно плотно вошло в список любимых блюд для праздничного стола.
Но если с говядиной уже все понятно, то вот вопрос, как приготовить рыбу похожим образом так, чтобы она прекрасно подходила как для ужина, так и в качестве главного блюда на праздничном столе, – еще актуален.
В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, в котором девушка с ником @blanchpeach рассказала, как приготовить красную рыбу в стиле "Веллингтон".
Блогер предлагает использовать такие ингредиенты:
Подробный процесс приготовления смотрите в видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как засолить красную рыбу.