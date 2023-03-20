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44 минуты назад

Не говядиной единой: видеорецепт форели «Веллингтон»

Мира Маркина

Блюдо «Говядина Веллингтон» давно плотно вошло в список любимых блюд для праздничного стола.

Не говядиной единой: видеорецепт форели «Веллингтон»
Фото: Кадр из роликаКадр из ролика

Но если с говядиной уже все понятно, то вот вопрос, как приготовить рыбу похожим образом так, чтобы она прекрасно подходила как для ужина, так и в качестве главного блюда на праздничном столе, – еще актуален.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, в котором девушка с ником @blanchpeach рассказала, как приготовить красную рыбу в стиле "Веллингтон".

Блогер предлагает использовать такие ингредиенты:

  • филе форели,
  • слоеное тесто,
  • творожный сыр,
  • шпинат,
  • сливочное масло,
  • чеснок,
  • лук,
  • укроп,
  • панировочные сухари.

Подробный процесс приготовления смотрите в видео.

Эксперт объяснил, как выбрать полезную красную рыбу

Ранее "Рамблер" рассказывал, как засолить красную рыбу.

Еда,Видео,
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