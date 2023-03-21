Какие продукты нужно мыть перед приготовлением, а какие нет

Кое-какие пункты вас действительно удивят.

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Алена Денисова, нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни, эксперт FPA: Питание должно соответствовать нескольким обязательными критериям. Безопасность – один из них. К сожалению, многие допускают ошибки при подготовке продуктов к употреблению или приготовлению. Например, забывают помыть или, наоборот, обрабатывают, когда делать этого не стоит.

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Какие продукты мыть?

Овощи и фрукты

Кажется, что это простое правило знают все, но большинство людей допускают ошибки. Например, просто ополаскивают водой. Иногда этого может быть мало, потому что растительный мусор и песок требуют особого внимания. При сильных загрязнениях понадобится губка, которая поможет от них избавиться.

Кстати, бананы и цитрусовые тоже необходимо мыть. Эти фрукты принято есть без кожуры, поэтому многие пропускают этот этап. Но перед тем, как вы доберётесь до мякоти, придётся очистить фрукт от грязной оболочки. Руки после этого назвать чистыми уже не получится.

Ягоды

С ними стоит проявить аккуратность, чтобы не помять. Начать нужно с замачивания в ёмкости так, чтобы у листочков и другого мусора была возможность всплыть. После возьмите дуршлаг и промойте ягоды водой, перебирая их.

Корнеплоды

Картофель, морковь и другие корнеплоды необходимо тщательно очищать. Для этого лучше использовать специальную щётку. Она поможет очистить овощи, не повредив кожицу.

Арбузы и дыни

Не стоит думать, что если вы не едите кожуру, то и мыть продукт не надо. Эти плоды зреют на земле, потом транспортируются. Поэтому обязательно промывайте их под горячей водой, используя щётку.

Яйца

Перед приготовлением промывайте яйца водой, чтобы удалить поверхностные загрязнения и избежать их попадания в организм. Обязательно обращайте внимание на целостность скорлупы, чтобы не было трещин.

Крупы с видимыми загрязнениями

Гречневая, ячневая и другие крупы нуждаются в том, чтобы их промыли перед приготовлением. Это поможет избавиться от мелких частиц и пыли.

Сухофрукты

Очень часто на них скапливается много грязи и мусора, поэтому необходимо перед употреблением промыть их или замочить в воде.

Какие продукты не нужно мыть?

Мясо и птица

Многие перед приготовлением блюд из мяса и птицы их промывают, считая, что это способствует обеззараживанию продукта. На самом деле так поступать не стоит.

Причина кроется в том, что подобные действия приводят к распространению вредных бактерий на кухонных поверхностях и в раковине, а часть из них остаётся даже после мытья.

Для того чтобы быть уверенным в безопасности приготовленного блюда, необходимо доводить куски мяса, птицы и рыбы до полной готовности. Именно температура и степень прожарки являются главным правилом.

Исключение составляют заметные загрязнения или щепки, которые могут попадаться в случае, если мясо вы приобретали на рынке и его рубили перед вами.

Кроме этого, важно следить, чтобы сырые продукты не соприкасались с приготовленными, и использовать для них отдельные доски и ножи.

Некоторые виды круп

Такие крупы, как овсянка, манка и булгур, быстро впитывают в себя воду, а значит, мыть их нельзя. Просто следуйте одному правилу: перед покупкой упаковку изучайте на наличие разного рода примесей, их быть не должно. Такой продукт будет говорить о плохой работе производственного оборудования.

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