Овощи являются важной частью рациона, ведь они не только способствуют нормализации пищеварения, но и содержат большое количество витаминов и минералов, необходимых организму.
Врач Сергей Малоземов рассказал, в каком виде эти продукты не стоит употреблять. Например, жареные овощи не приносят практически никакой пользы организму, а мука и масло только добавляют калорий. Также не стоит сильно налегать на салаты с вареными или консервированными овощами, ведь после термической обработки в них не остается полезных веществ.
Однако свежие овощи очень важны в рационе, поэтому обязательно включайте их в свое ежедневное меню. Важно употреблять их в соответствии с рекомендациями специалистов по питанию и следить за качеством продуктов.
Подробнее о том, какие блюда из овощей приносят больше вреда, чем пользы, смотрите в видео.
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