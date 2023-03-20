Ученые назвали снижающую риск развития болезни Альцгеймера диету

Средиземноморская диета может снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает британское издание The Sun.

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Исследователи обнаружили, что употребление большого количества листовой зелени, овощей, фруктов, цельного зерна, оливкового масла, фасоли, орехов и рыбы положительно влияет на здоровье мозга. В частности, уменьшает количество белков — амилоидов и тау, которые образуют бляшки в мозгу и, по одной из версий, вызывают болезнь Альцгеймера.

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Ученые изучили, насколько строго люди придерживались диеты MIND (система питания, разработанная для здоровья мозга) и средиземноморской диеты, чтобы понять, как питание повлияло на их риски заболеть болезнью Альцгеймера.

Доктор Пуджа Агарвал из чикагского университета рассказал, что им удалось найти связь между изменением рациона питания и уменьшением количества амилоидных бляшек в мозге:

— Хотя наше исследование не доказывает, что здоровое питание привело к уменьшению отложений амилоидных бляшек в мозге, мы знаем, что взаимосвязь существует. Следование диете MIND и средиземноморской может быть одним из способов, который поможет оздоровить мозг и защитить когнитивные способности с возрастом.

Предыдущие исследования показали, что средиземноморская диета, состоящая из цельнозерновых каш, фруктов, овощей, бобовых, оливкового масла, рыбы и картофеля, связана со множеством полезных эффектов. Диета MIND основана на средиземноморской, но с особым акцентом на листовую зелень и употребление курицы или индейки не реже двух раз в неделю. Оба режима рекомендуют людям выпивать небольшое количество вина каждую неделю.

В последнем исследовании, опубликованном в журнале Neurology, отслеживался рацион питания 581 пожилого человека со средним возрастом 84 года. Каждый год им раздавали анкеты, в которых спрашивали, какого типа питания они придерживались. После их смерти ученые исследовали мозг участников эксперимента на предмет амилоидных бляшек или тау-клубков.

У людей, набравших наибольшее количество баллов за соблюдение средиземноморской диеты, среднее количество белка в мозге было намного меньше, чем у набравших наименьшее количество баллов.