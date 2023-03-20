О недостатках популярного у россиян интервального голодания, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова в материале Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Диетолог рассказала о фастинге, режиме питания, когда человек делит день на два периода времени. В один период времени он ест, а в другой - строго воздерживается от еды. Например популярной системой является интервальное голодание 8/16 - восемь часов в день есть а разрешено, а в остальные 16 - нет. Временные промежутки могут меняться.

Комиссарова отмечает, что такое питание, действительно, помогает похудеть и снизить уровень глюкозы и холестерина, но процесс должен проходить под присмотром диетолога.

При этом, такой не подходит людям с расстройством пищевого поведения (РПП). Интервальное голодание только усугубит ситуацию, потому что «человек вместо того, чтобы работать со страхом еды и неприязнью своего тела, подпитывает это голоданием». В таком случае последствия могут быть серьезными.