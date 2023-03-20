Диетолог Наталья Круглова перечислила продукты для борьбы с весенним авитаминозом в беседе с News.ru .

По словам врача, весной у многих россиян наблюдается дефицит витамина D, который образуется в ходе попадания солнечных лучей на кожу. Врач объяснил, что этот витамин можно получить, употребляя в пищу молоко и жирную рыбу, которые содержат этот элемент в большом количестве.