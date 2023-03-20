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40 минут назад

Диетолог Круглова назвала продукты для борьбы с авитаминозом

Диана Товсепова

Диетолог Наталья Круглова перечислила продукты для борьбы с весенним авитаминозом в беседе с News.ru.

По словам врача, весной у многих россиян наблюдается дефицит витамина D, который образуется в ходе попадания солнечных лучей на кожу. Врач объяснил, что этот витамин можно получить, употребляя в пищу молоко и жирную рыбу, которые содержат этот элемент в большом количестве.

Для того, чтобы бороться с недостатком витамина A, стоит добавить в рацион оранжевые фрукты и овощи, такие как морковь, помидоры, перец.

Диетолог назвала продукты, в которых много сахара

Ранее мы писали о главном минусе интервального голодания.

Еда,Видео,Наталья Круглова,
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