Диетолог Наталья Круглова перечислила продукты для борьбы с весенним авитаминозом в беседе с News.ru.
По словам врача, весной у многих россиян наблюдается дефицит витамина D, который образуется в ходе попадания солнечных лучей на кожу. Врач объяснил, что этот витамин можно получить, употребляя в пищу молоко и жирную рыбу, которые содержат этот элемент в большом количестве.
Для того, чтобы бороться с недостатком витамина A, стоит добавить в рацион оранжевые фрукты и овощи, такие как морковь, помидоры, перец.
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