Что будет с вашим здоровьем, если вы регулярно станете есть инжир: пять последствий

Свежий и сушёный инжир употребляются в виде лекарства или в качестве отдельных продуктов. И вот почему вам стоит попробовать добавить этот фрукт в свою диету.

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Инжир обладает пятью важными преимуществами для здоровья.

Улучшение обмена веществ. В состав инжира входит много клетчатки. Если употреблять этот продукт регулярно, то он улучшит метаболизм и поможет при запорах. Восполнение запаса энергии. Это будет происходить благодаря глюкозе, фруктозе и другим веществам. Особенно актуальным будет употребление инжира при низком уровне сахара в крови либо после тренировки.

Улучшение аппетита. Кисло-сладкий фрукт поможет стимулировать аппетит. Также в инжире содержится много питательных элементов. Увлажнение горла и снятие боли. Особенно поможет инжир при простуде. Омоложение. Дело в том, что в инжире много селена - вещества, способного замедлять старение. А ещё в состав этого продукта входит очень много витамина С и антоцианов, которые действуют как антиоксиданты.