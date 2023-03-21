12 продуктов, которые обеспечат вас энергией на весь день

В определённые дни вам может понадобиться особенно много энергии. И кофе не всегда может вас спасти. Вот какие продукты вы можете употреблять вместо него.

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Дать организму много энергии на долгое время могут сложные углеводы. Они входят в состав овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов.

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Кроме того, исследования показывают, что омега-3 обеспечивают организм энергией на длительный срок, а белковые продукты поддерживают уровень энергии, избавляя от чувства голода.

Вот какие продукты обладают подобными эффектами.

Греческий йогурт. Он содержит много белка, благодаря которому вы будете чувствовать себя сытым в течение нескольких часов. Лучше выбирать 2-процентный йогурт вместо обезжиренного.

Лосось. В этой рыбе содержится большое количество омега-3 и белка. Эти вещества помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращают его скачки.

Тунец. Вы можете его съесть, если вам надоел лосось. В нём тоже содержатся омега-3 жирные кислоты.

Свёкла. Исследование, опубликованное в Food Science & Biotechnology, показало, что свёкла содержит множество веществ, повышающих работоспособность и уровень энергии. Также в состав свёклы входят сложные углеводы, а это значит, что их организм будет переваривать медленнее.

Киноа. Это сложный углевод, который содержит ещё много клетчатки и белка. Уровень энергии и здоровье в целом также помогают поддерживать магний, железо, витамины группы В.

Бананы. Этот продукт включает в себя много полезных углеводов, витаминов группы В, белков. Кроме того, в исследовании, опубликованном в PLoS One, говорится, что велосипедисты, которые перед длительной поездкой съедали один банан, имели больше выносливости и силы, чем когда они просто употребляли сладкий напиток.

Орехи. В их состав входит клетчатка, белок, полезный жир. Благодаря этому вы предотвратите колебания сахара в крови и почувствуете себя сытым. Также грецкие орехи содержат полезные для сердца омега-3.

Яйца. Помимо белка, они содержат холин, который снижает усталость и улучшает мыслительные функции.

Ягоды. Обеспечивают энергией они за счёт полезных углеводов, клетчатки, калия, витаминов группы В.

Авокадо. В отчёте, опубликованном в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, отмечается, что в авокадо есть клетчатка, магний, белок, углеводы. Всё это в сочетании даёт больше энергии.

Овёс. Всё потому, что овёс богат сложными углеводами, а ещё содержит клетчатку.

Порошок матча. Этот порошок, как показывает исследование в журнале Molecules, содержит много различных соединений. В том числе рутин, теанин, кверцетин, хлорофилл, кофеин, L-теанин.