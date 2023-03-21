5 продуктов, которые нельзя есть сразу же после покупки

Если вы сильно устали к вечеру и обнаружили, что холодильник пуст, то есть вариант сходить до ближайшего продуктового. При этом важно знать, какие продукты не готовы к употреблению сразу после покупки.

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Если вы купите эти пять продуктов, то не употребляйте их ни в коем случае сразу же. Им в любом случае потребуется время, чтобы стать безопасными для здоровья.

Светло-зелёные авокадо. Они должны будут несколько дней пролежать дома, прежде чем им можно будет разрезать. Поэтому если вы хотите перекусить прямо сейчас, то такие авокадо - не лучший выбор.

Замороженное мясо. Говяжий фарш может размораживаться в течение 12 часов. Если вы сильно спешите, то лучше покупать небольшие куски мяса.

Помидоры. Спелые плоды очень легко повредить по дороге, поэтому лучше выбирать такие, которым требуется ещё немного времени для созревания. Храните такие помидоры в ящике в тёмном помещении в течение нескольких дней.

Зелёные бананы. Для того чтобы они стали спелыми, вам может потребоваться два-три дня.

Замороженная рыба. Особенно долго будут размораживаться большие куски рыбы. Если вы торопитесь, то лучше выбирайте свежие морепродукты.