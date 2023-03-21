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3 часа назад

Какими продуктами можно заменить мясо

runews24.ru

Некоторым людям мясо есть запрещено из-за определённых заболеваний. Однако есть множество продуктов, которыми можно заменить животный белок.

Какими продуктами можно заменить мясо
Фото: runews24.rurunews24.ru

Food.ru пишет, что стоит обратить внимание на тофу – это источник протеина и аминокислот. В 100 граммах тофу содержится 8,08 грамма протеина, 4,78 грамма жиров и 1,87 грамма углеводов.

Темпе – это индонезийский продукт. Он напоминает по вкусу одновременно ореховые батончики и козинаки, пахнет при этом грибами, говядиной.

В Юго-Восточной Азии темпе употребляют в качестве гарнира и как полноценное основное блюдо.

Сейтан похож на ветчину. Его можно использовать в приготовлении тушеных, печёных, маринованных, вареных и жареных блюд.

Полба или спельта занимает одно из самых высоких мест в качестве источника протеина среди растительных. Также в продукте есть магний и фосфор.

Нут – это бобовая культура. Продукт полезен для сердца, содержит витамин B, калий, магний и селен.

Шпинат на 3 процента состоит из протеина. Также в нём есть витамины A, C, K, фолиевая кислота, кальций и железо.

Капуста – один из лидеров среди овощей по содержанию белка.

Чёрная фасоль имеет 8,2 грамма белка в каждых 100 граммах. Также в ней есть витамин K, калий, железо.

Грибы имеют множество аминокислот, характерных для животного белка. Однако такой продукт ЖКТ сложно переваривать. Регулярно есть грибы не рекомендуют, чтобы не ухудшить пищеварение.

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