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2 часа назад

Гастроэнтеролог перечислила полезные свойства зелени

RT на русском

Врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала, почему зелень полезна для здоровья.

Гастроэнтеролог перечислила полезные свойства зелени
Фото: unsplashunsplash

В беседе с Life.ru она заявила, что шпинат, например, содержит витамины А, К, С и В9, а также железо и клетчатку.

Как отметила эксперт, много витаминов есть и в мангольде.

«Мангольд прекрасно сочетается с другими видами листовой зелени, придавая салату полезные свойства и вкусовое разнообразие», — сказала Тимощенко.

По её словам, хорошей основой для салата может стать кресс-салат.

Что касается руколы, то её используют в сочетании с морепродуктами и творожным сыром, напомнила эксперт.

«Она является прекрасной основой зелёного салата, однако всё же уступает многим видам листовой зелени по содержанию полезных веществ», — добавила Тимощенко.

Еда,
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