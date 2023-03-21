Гастроэнтеролог перечислила полезные свойства зелени

Врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала, почему зелень полезна для здоровья.

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В беседе с Life.ru она заявила, что шпинат, например, содержит витамины А, К, С и В9, а также железо и клетчатку.

Как отметила эксперт, много витаминов есть и в мангольде.

«Мангольд прекрасно сочетается с другими видами листовой зелени, придавая салату полезные свойства и вкусовое разнообразие», — сказала Тимощенко.

По её словам, хорошей основой для салата может стать кресс-салат.

Что касается руколы, то её используют в сочетании с морепродуктами и творожным сыром, напомнила эксперт.