Гастроэнтеролог перечислила полезные свойства зелени

Врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала, почему зелень полезна для здоровья.
В беседе с Life.ru она заявила, что шпинат, например, содержит витамины А, К, С и В9, а также железо и клетчатку.
Как отметила эксперт, много витаминов есть и в мангольде.
«Мангольд прекрасно сочетается с другими видами листовой зелени, придавая салату полезные свойства и вкусовое разнообразие», — сказала Тимощенко.
По её словам, хорошей основой для салата может стать кресс-салат.
Что касается руколы, то её используют в сочетании с морепродуктами и творожным сыром, напомнила эксперт.
«Она является прекрасной основой зелёного салата, однако всё же уступает многим видам листовой зелени по содержанию полезных веществ», — добавила Тимощенко.