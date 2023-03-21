Как сделать чайный гриб в домашних условиях

Когда-то трехлитровые банки с чайным грибом стояли у многих на подоконнике. Потом мода на этот напиток сошла на нет. А жаль. Ведь чайный гриб — действительно очень полезен. Он — одно из лучших средств для лечения заболеваний печени и жёлчного пузыря. Гриб повышает активность пищеварительных желёз, эффективно лечит атеросклероз и ангину, нормализует артериальное давление и сон. Известен он как антимикробный напиток, источник антиоксидантов и даже средство против рака.

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Но если раньше завести себе дома чайный гриб не составляло труда, так как он был у многих, то теперь это — настоящая проблема.

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Попробуем вырастить его сами. Вот наиболее распространенный рецепт.

Берем трехлитровую банку и тщательно промываем ее водой с добавлением соды. Категорически запрещено использование других химических средств, так как их действие негативно скажется на образовании грибка. Емкость надо хорошо промыть, простерилизовать.

Завариваем крепкий чай. Не обязательно покупать элитные сорта, важн, чтобы в чайном листе не было примесей и ароматических добавок. Не многие знают, что не только черный, но и зеленый чай может служить основой для развития медузомицета.

Экспериментируйте и выбирайте тот вариант, который подходит вам лучше всего.

В полулитровый чайник можно положить 4–5 ст. л. Ждем, пока заварка немного остынет, добавляем 5–6 ст. л. сахара и размешиваем до полного его растворения. Процеживаем раствор и заливаем в подготовленную заранее банку. Накрываем ее марлей и отправляем на 1-1,5 месяца в теплое темное место.

Через 10–15 дней вы почувствуете легкий запах уксуса, исходящий из банки. После образования медузомицета (так называется этот гриб) он исчезнет, и на поверхности вы увидите прозрачную пленку.

Иногда она бывает с белыми или серыми пятнами. Не волнуйтесь, это не плесень. Пленка состоит из штаммов микроорганизмов, образующихся при ферментации чая и взаимодействии дрожжей и уксуснокислых бактерий. Это ваш долгожданный гриб!