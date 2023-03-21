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2 часа назад

Врач назвала запрещенные при проблемах с суставами продукты

Москва24иещё 1

При проблемах с суставами не рекомендуется употреблять пасленовые и сладкие продукты. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Врач назвала запрещенные при проблемах с суставами продукты
Фото: Москва 24Москва 24

"Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона при болезнях суставов, являются пасленовые. В частности, картофель, баклажаны, томаты и сладкий перец. Это самые первые продукты, которые убирают, потому что они провоцируют воспаление", – Анжелика Дюваль, врач-диетолог.

Также имеет смысл отказаться от сладких продуктов, поскольку сахар провоцирует воспаление в организме.

"Люди, которые в избытке употребляют простые углеводы, рафинированный сахар, хлебобулочные сладкие изделия, полуфабрикаты, более склонны к различным воспалениям, в том числе и суставов", – объясняет Анжелика Дюваль.

Эксперт подчеркнула, что избыточный вес создает дополнительную нагрузку на суставы и провоцирует их разрушение. Поэтому лучше избавиться от лишних килограммов, если они имеются. Кроме того, для поддержания здоровых суставов рекомендуется включать в рацион продукты с коллагеном в составе. В частности, хотя бы два раза в неделю употреблять жирные сорта рыбы, уточнила диетолог.

"Любая свежая зелень – природный источник органического кальция, который усваивается и дает питание нашим суставам. Не важно, как мы ее едим: делаем смузи или добавляем в салаты. Главное, чтобы она не подвергалась химической обработке и была в ежедневном рационе", – говорит врач.

"Еще есть куркума и имбирь, которые являются противовоспалительными и антибактериальными продуктами. Их постоянное присутствие в рационе поможет снизить уровень воспалительного процесса", – Анжелика Дюваль, врач-диетолог.

Еда,
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