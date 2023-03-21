Врач назвала запрещенные при проблемах с суставами продукты

При проблемах с суставами не рекомендуется употреблять пасленовые и сладкие продукты. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона при болезнях суставов, являются пасленовые. В частности, картофель, баклажаны, томаты и сладкий перец. Это самые первые продукты, которые убирают, потому что они провоцируют воспаление", – Анжелика Дюваль, врач-диетолог.

"Люди, которые в избытке употребляют простые углеводы, рафинированный сахар, хлебобулочные сладкие изделия, полуфабрикаты, более склонны к различным воспалениям, в том числе и суставов", – объясняет Анжелика Дюваль.

Эксперт подчеркнула, что избыточный вес создает дополнительную нагрузку на суставы и провоцирует их разрушение. Поэтому лучше избавиться от лишних килограммов, если они имеются. Кроме того, для поддержания здоровых суставов рекомендуется включать в рацион продукты с коллагеном в составе. В частности, хотя бы два раза в неделю употреблять жирные сорта рыбы, уточнила диетолог.