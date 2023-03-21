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49 минут назад

Невролог Сергеев назвал продукт, который способен защитить от деменции

Слово и Дело

Снизить риск развития старческого слабоумия можно, если добавить в рацион популярный продукт, заявил врач-невролог Игорь Сергеев.

Невролог назвал продукт, который способен защитить от деменции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Сергеева, для профилактики деменции пожилым людям следует регулярно употреблять зелень. Среди других полезных свойств этого продукта врач назвал активизацию пищеварения и нормализацию работы эндокринной системы, пишут «Кубанские новости».

Невролог напомнил о недавнем исследовании американских ученых, которые выявили пользу листовой зелени для пенсионеров. В работе говорится, что эффект был особенно заметен у тех людей, которые ели по шесть порций зелени в неделю. Их мозг оказался на четыре года моложе, чем у сверстников, которые не придерживались подобных рекомендаций по питанию.

Еда,Игорь Сергеев,
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