Невролог назвал продукт, который способен защитить от деменции

Снизить риск развития старческого слабоумия можно, если добавить в рацион популярный продукт, заявил врач-невролог Игорь Сергеев.
По словам Сергеева, для профилактики деменции пожилым людям следует регулярно употреблять зелень. Среди других полезных свойств этого продукта врач назвал активизацию пищеварения и нормализацию работы эндокринной системы, пишут «Кубанские новости».
Невролог напомнил о недавнем исследовании американских ученых, которые выявили пользу листовой зелени для пенсионеров. В работе говорится, что эффект был особенно заметен у тех людей, которые ели по шесть порций зелени в неделю. Их мозг оказался на четыре года моложе, чем у сверстников, которые не придерживались подобных рекомендаций по питанию.