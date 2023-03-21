Невролог назвал продукт, который способен защитить от деменции

Невролог напомнил о недавнем исследовании американских ученых, которые выявили пользу листовой зелени для пенсионеров. В работе говорится, что эффект был особенно заметен у тех людей, которые ели по шесть порций зелени в неделю. Их мозг оказался на четыре года моложе, чем у сверстников, которые не придерживались подобных рекомендаций по питанию.