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1 час назад

Какие продукты помогут нормализовать гормональный баланс

Москва24иещё 1

Морская рыба, авокадо и яичные желтки помогают организму вырабатывать необходимые гормоны. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов Марина Макиша.

Какие продукты помогут нормализовать гормональный баланс
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, для всех важнейших гормонов есть продукты, которые способствуют их нормальному синтезу. Например, для производства тестостерона необходимо есть морскую рыбу, богатую омегой-3.

В плане женских гормонов помогает авокадо.

"В нем содержится бета-ситостерол. Это вещество способствует синтезу эстрогена и прогестерона в нормальном количестве. Половина авокадо в день поможет организму", – рассказала врач.

В свою очередь, для активной работы мозга важно съедать два яйца в день, продолжила специалист.

"Существует нейромедиатор – ацетилхолин, который участвует в проведении нервных импульсов в мозг, улучшает когнитивные функции, память, креативность, способствует формированию новых нейронных сетей. Для его производства организму нужен холин, которого очень много в яичном желтке", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, есть гормоны, которые регулируют пищевое поведение человека, – грелин и лептин. Первый вырабатывается в пищеварительной системе и усиливает чувство голода. Второй же производится жировыми клетками и, наоборот, дает чувство сытости.

В некоторых случаях важно снизить количество вырабатываемого гормона, например кортизола, который возникает в ответ на стресс. И в этом помогут продукты, богатые магнием, – пшеничные отруби, кунжут, какао, темный шоколад, заключила диетолог.

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