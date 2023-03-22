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1 час назад

3 неочевидных портящих фигуру продукта

Lenta.ruиещё 1

Фитнес-тренер, нутрициолог и консультант по коррекции пищевого поведения Мария Резникова назвала три неочевидных продукта питания, которые приводят к появлению лишнего веса. Соответствующие комментарии поступили в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 марта.

3 неочевидных портящих фигуру продукта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В список продуктов, которые вредят фигуре, эксперт внесла халву или урбеч.

«Покупатель полагает, что данный продукт полезен, поскольку в его составе семечки, орехи, семена, мед. Средняя калорийность халвы — 550 калорий на 100 граммов. Следует помнить, что в упаковке минимум 300-400 граммов. Редко кто останавливается на одной ложке, съедая половину пачки. А это — уже 1000 калорий», — объясняет Резникова.

Кроме того, специалист ставит под сомнение пользу протеиновых батончиков. Производители часто подчеркивают высокое содержание белка, отсутствие сахара, что сбивает с толку покупателей, говорит она.

«Люди думают, что они потребляют полезный низкокалорийный продукт, и порой съедают за раз несколько штук. А ведь калорийность протеиновых батончиков может составлять до 400 калорий на 100 граммов. В результате человек превышает суточную норму калорий, даже не задумываясь об этом», — предупреждает тренер.

По мнению Резниковой, не следует увлекаться кофейными напитками со сливками, сиропами, молоком и прочими добавками, которые увеличивают калорийность до 300-400 калорий на одну кружку.

«В среднем житель мегаполиса может выпивать до двух-трех чашек в день. Итог — лишние 800 калорий к обычному меню. Если вы любите кофе с молоком — выбирайте капучино среднего объема (300 миллилитров) без сиропов», — посоветовала в заключение эксперт.

Еда,
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