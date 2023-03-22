3 неочевидных портящих фигуру продукта

«Люди думают, что они потребляют полезный низкокалорийный продукт, и порой съедают за раз несколько штук. А ведь калорийность протеиновых батончиков может составлять до 400 калорий на 100 граммов. В результате человек превышает суточную норму калорий, даже не задумываясь об этом», — предупреждает тренер.