Продукты, которые делают счастливее

Не только шоколад может поднять настроение.

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Еда способна влиять не только на самочувствие и качество тела, но и на эмоциональное состояние.

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Страдаете от сезонной депрессии? Чувствуете апатию или выгорание? Попробуйте разнообразить рацион продуктами, которые поднимут уровень эндорфина и подарят прилив радости.

Ягоды

Малина, черника, земляника богаты витаминами, антиоксидантами, они влияют на рецепторы мозга, отвечающие за восприимчивость к эндорфину, поэтому стабилизируют эмоциональное состояние. Кроме того, недавние исследования показали, что вкус ягод заставляет нас чувствовать себя счастливее. Добавляйте малину, чернику или другие любимые сладкие ягоды в творог, кашу, устраивайте себе полезные перекусы.

Ферментированные продукты

Пробиотики в кишечники тесто связаны с выработкой и ответом мозга на серотонин и эндорфин. Поэтому так важно поддерживать здоровье ЖКТ, а помогут в этом ферментированные продукты. Самые доступные — квашенная капуста, чайный гриб. Впрочем, можно ферментировать и другие овощи. Нарежьте на кружочки огурец, кабачок, морковь, залейте подсоленной водой, прикройте крышкой и оставьте на пару дней при комнатной температуре, а затем переместите в холодильник. Это очень полезно!

Листовые салаты

Добавьте к рациону привычных овощей любую зелень: шпинат, руккола, петрушка, айсберг или любые другие виды салата. Они содержат витамин В и магний, который превращают тироксин и триптофан в известные серотонин и дофамин, а значит, улучшают настроение.

Красная рыба

Любой вид жирной рыбы — источник ценного Омега 3, который помогает оставаться бодрым, активным и здоровым. Специалисты по питанию советую включать жирную рыбу в меню 2—3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы поддерживать нормальный уровень омега 3 в организме.

Шоколад

В отличие от других продуктов, шоколад поможет мгновенно поднять настроение: он заставляет организм вырабатывать эндорфины, а высокое содержание углеводов заряжает энергией. Если чувствуете упадок сил или хочется поплакать, не отказывайте себе в удовольствии съесть пару долек шоколада: считайте, что это терапия.

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