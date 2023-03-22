Продукты, которые делают счастливее

Не только шоколад может поднять настроение.
Еда способна влиять не только на самочувствие и качество тела, но и на эмоциональное состояние.
Страдаете от сезонной депрессии? Чувствуете апатию или выгорание? Попробуйте разнообразить рацион продуктами, которые поднимут уровень эндорфина и подарят прилив радости.
Малина, черника, земляника богаты витаминами, антиоксидантами, они влияют на рецепторы мозга, отвечающие за восприимчивость к эндорфину, поэтому стабилизируют эмоциональное состояние. Кроме того, недавние исследования показали, что вкус ягод заставляет нас чувствовать себя счастливее. Добавляйте малину, чернику или другие любимые сладкие ягоды в творог, кашу, устраивайте себе полезные перекусы.
Пробиотики в кишечники тесто связаны с выработкой и ответом мозга на серотонин и эндорфин. Поэтому так важно поддерживать здоровье ЖКТ, а помогут в этом ферментированные продукты. Самые доступные — квашенная капуста, чайный гриб. Впрочем, можно ферментировать и другие овощи. Нарежьте на кружочки огурец, кабачок, морковь, залейте подсоленной водой, прикройте крышкой и оставьте на пару дней при комнатной температуре, а затем переместите в холодильник. Это очень полезно!
Добавьте к рациону привычных овощей любую зелень: шпинат, руккола, петрушка, айсберг или любые другие виды салата. Они содержат витамин В и магний, который превращают тироксин и триптофан в известные серотонин и дофамин, а значит, улучшают настроение.
Любой вид жирной рыбы — источник ценного Омега 3, который помогает оставаться бодрым, активным и здоровым. Специалисты по питанию советую включать жирную рыбу в меню 2—3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы поддерживать нормальный уровень омега 3 в организме.
В отличие от других продуктов, шоколад поможет мгновенно поднять настроение: он заставляет организм вырабатывать эндорфины, а высокое содержание углеводов заряжает энергией. Если чувствуете упадок сил или хочется поплакать, не отказывайте себе в удовольствии съесть пару долек шоколада: считайте, что это терапия.
Многие называют банан альтернативой шоколаду, ведь он тоже помогает поднять настроение. Но это не совсем так. Если сладости имеют мгновенный эффект, то бананы влияют на восприятие рецепторами гормонов счастья пролонгированно. Чтобы почувствовать заметный эффект, фрукт надо включать в рацион почти ежедневно.