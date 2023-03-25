Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Как приготовить необычный десерт “Мамин любимый цветок”: видео

Мира Маркина

Иногда хочется побаловать себя или домашних чем-то оригинальным и, конечно, лучше, если это будет еще и сладким.

В этом материале "Рамблер" расскажет о рецепте десерта, который точно произведет на всех впечатление и станет главной "моделью" для фотографий и видео всех тех, кто его увидит.

Рецептом по приготовлению десерта "Мамин любимый цветок" поделился на своей странице пользователь социальной сети TikTok. Мужчина с ником @bistrie.recepty2.0 опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказал, как приготовить это необыкновенное блюдо.

Десерт, который покорит всех: рецепт рулета "Сникерс"

Вам понадобятся:

  • Одноразовые стаканчики
  • Шоколад
  • Творожный сыр
  • Печенье
  • Сметана
  • Сахарная пудра
  • Мята

Процесс приготовления смотрите в видео. Хотя десерт и выглядит очень оригинально, его приготовление не займет у вас много времени. К тому же, ничего выпекать не придется.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить домашний сыр.

Еда,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий