Как приготовить необычный десерт “Мамин любимый цветок”: видео

Иногда хочется побаловать себя или домашних чем-то оригинальным и, конечно, лучше, если это будет еще и сладким.

В этом материале "Рамблер" расскажет о рецепте десерта, который точно произведет на всех впечатление и станет главной "моделью" для фотографий и видео всех тех, кто его увидит.

Рецептом по приготовлению десерта "Мамин любимый цветок" поделился на своей странице пользователь социальной сети TikTok. Мужчина с ником @bistrie.recepty2.0 опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказал, как приготовить это необыкновенное блюдо.

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Шоколад

Творожный сыр

Печенье

Сметана

Сахарная пудра

Мята

Процесс приготовления смотрите в видео. Хотя десерт и выглядит очень оригинально, его приготовление не займет у вас много времени. К тому же, ничего выпекать не придется.