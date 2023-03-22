Четыре безопасных для здоровья способа хранить фасоль

Фасоль - любимая еда в Нигерии. И она к тому же очень полезна для здоровья. Вот как правильно хранить данный продукт.
Фасоль и бобы - отличный источник белка, клетчатки и минералов (меди, магния, калия). Кроме того, они содержат много антиоксидантов, которые защищают организм от веществ, вызывающих рак.
Если вы покупаете фасоль и хотите, чтобы она сохранилась как можно дольше, то вот какие способы хранения вам подойдут.
Заморозка. Перед тем как положить в морозилку фасоль, поместите её в пакет для заморозки. Если вдруг в фасоли или бобах будут жучки, то все они уничтожатся при замораживании.
Добавление перца. Для этого поместите фасоль с сушёным перцем в герметичный контейнер и храните его в надёжном месте. Это не даст личинкам жуков разрастись, если они появятся в фасоли.
Высушивание. Либо используйте для этого сушилку, либо сушите всё на солнце. Данный метод поможет бороться с заражением семян жуками и при этом не будет влиять на прорастание семян.
Консервирование в масле. Это даст возможность хранить бобовые впрок. Для этого разогрейте масло и добавьте к нему фасоль.
Вне зависимости от того, какой способ хранения вы выберите, перед приготовлением бобов и фасоли нужно тщательно их проверять.