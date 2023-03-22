Четыре безопасных для здоровья способа хранить фасоль

Фасоль - любимая еда в Нигерии. И она к тому же очень полезна для здоровья. Вот как правильно хранить данный продукт.

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Фасоль и бобы - отличный источник белка, клетчатки и минералов (меди, магния, калия). Кроме того, они содержат много антиоксидантов, которые защищают организм от веществ, вызывающих рак.

Если вы покупаете фасоль и хотите, чтобы она сохранилась как можно дольше, то вот какие способы хранения вам подойдут.

Заморозка. Перед тем как положить в морозилку фасоль, поместите её в пакет для заморозки. Если вдруг в фасоли или бобах будут жучки, то все они уничтожатся при замораживании.

Добавление перца. Для этого поместите фасоль с сушёным перцем в герметичный контейнер и храните его в надёжном месте. Это не даст личинкам жуков разрастись, если они появятся в фасоли.

Высушивание. Либо используйте для этого сушилку, либо сушите всё на солнце. Данный метод поможет бороться с заражением семян жуками и при этом не будет влиять на прорастание семян.

Консервирование в масле. Это даст возможность хранить бобовые впрок. Для этого разогрейте масло и добавьте к нему фасоль.