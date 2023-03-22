7 низкокалорийных десертов, которые можно есть всем худеющим

Сидеть на жесткой диете сложно прежде всего морально: так и тянет съесть что-нибудь вкусное.

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Но этими семью известными сладостями можно наслаждаться без вреда для фигуры.

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Наслаждайтесь.

Сорбеты

Сорбет представляет собой замороженное фруктовое пюре. Не стоит забывать, что во фруктах много природного сахара — фруктозы, поэтому злоупотреблять таким десертом не стоит. С другой стороны, почему бы, к примеру, вместо банана не съесть целых две порции вкуснейшего сорберта? Делимся хитростью для приготовления: нужно сначала заморозить нарезанные фрукты, а затем уже взбить их в блендере, перемешать и снова ненадолго отправить в морозильник.

Желе

Его по большому счету можно сделать даже из воды, но вкус вас едва ли порадует. Попробуйте поэкспериментировать с диетической основой — например, сделать желе из зеленого чая, а чтобы десерт не получился безвкусным, обязательно добавьте лимон. А вот от сахара стоит воздержаться, лучше положить несколько ягод или кусочки фруктов.

Смузи

Фруктовое пюре, по сути, ничем не отличается от фруктов, но добиться необычного вкуса можно путем смешения. Тогда восприниматься пюре будет совсем по-новому. Увеличить объем лакомства без ущерба для фигуры поможет обычная вода, к тому же так смузи проще втягивать через соломинку.

Муссы

Любой мусс представляет собой взбитый, воздушный крем. Этот нежный десерт в зависимости от рецепта может быть как суперкалорийным, так и легким. При похудении нужно выбрать рецепт для правильного питания. Для приготовления диетических муссов обычно используется обезжиренный творог или йогурт.

Запеченные фрукты

Пожалуй, самый популярный фрукт для запекания — яблоко. Под воздействием высоких температур из него выходит часть воды, и вкус становится насыщеннее. Если ваша диета позволяет употреблять немного меда, с ним яблоки получатся еще вкуснее. В духовом шкафу можно не только запечь, но и подсушить фрукты, а от покупных ярких цукатов лучше воздержаться: они пропитаны сиропом с красителем и содержат большое количество сахара.

Пудинги

Это блюдо пришло к нам из Великобритании. В России они ассоциируются прежде всего с десертом, а на родине пудинги абсолютно разные, в том числе из мяса и рыбы. Для худеющих подойдет диетический пудинг на основе творога, можно поэкспериментировать с рецептами на основе риса или манной крупы, по которым готовится полноценный здоровый перекус.

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