Готовим курицу в нежном кляре, как в корейском ресторане

Куриное филе может быть не только полезным, но и безумно вкусным. Как приготовить курицу в корейском стиле, используя минимум ингредиентов и зная пару хитростей, читайте в рецепте «Рамблера».
Филе посолите и присыпьте перцем с обеих сторон. Нарежьте каждый кусок вдоль, чтобы получилось две половинки, а затем – поперек. Тогда у вас будут довольно крупные кубики.
Возьмите чистый пакет из полиэтилена. Переложите в него курицу и насыпьте туда муку. Завяжите пакет и как следует встряхните. Этот шаг позволит избавиться от характерного запаха курицы.
Возьмите сковороду и налейте в нее масло. Поставьте на огонь. Когда масло разогреется, выложите курицу. Когда кусочки с одной стороны поджарятся до золотистой корочки, переверните их бледной стороной вниз.
Когда филе будет почти готово, в эту же сковороду отправьте растапливаться сливочное масло (курицу убирать не нужно). Когда оно наполовину растает, добавьте чеснок. Затем – соевый соус и уксус. Последним влейте мед (если у вас продукт пастообразный, подогрейте его). В получившийся соус как следует обмакните курицу и прогрейте до пяти минут.
Приятного аппетита!