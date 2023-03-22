Готовим курицу в нежном кляре, как в корейском ресторане

Куриное филе может быть не только полезным, но и безумно вкусным. Как приготовить курицу в корейском стиле, используя минимум ингредиентов и зная пару хитростей, читайте в рецепте «Рамблера».

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Ингредиенты (на две порции)

250 граммов филе куриные грудки

две щепотки соли

щепотка молотого перца

две столовые ложки пшеничной муки

полторы столовые ложки несоленого сливочного масла

столовая ложка измельченного чеснока

столовая ложка соевого соуса

две столовые ложки уксуса

три с половиной столовых ложки меда

по желанию – красный перец хлопьями и кунжут

Процесс приготовления

Филе посолите и присыпьте перцем с обеих сторон. Нарежьте каждый кусок вдоль, чтобы получилось две половинки, а затем – поперек. Тогда у вас будут довольно крупные кубики.

Возьмите чистый пакет из полиэтилена. Переложите в него курицу и насыпьте туда муку. Завяжите пакет и как следует встряхните. Этот шаг позволит избавиться от характерного запаха курицы.

Возьмите сковороду и налейте в нее масло. Поставьте на огонь. Когда масло разогреется, выложите курицу. Когда кусочки с одной стороны поджарятся до золотистой корочки, переверните их бледной стороной вниз.

Когда филе будет почти готово, в эту же сковороду отправьте растапливаться сливочное масло (курицу убирать не нужно). Когда оно наполовину растает, добавьте чеснок. Затем – соевый соус и уксус. Последним влейте мед (если у вас продукт пастообразный, подогрейте его). В получившийся соус как следует обмакните курицу и прогрейте до пяти минут.