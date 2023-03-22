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1 час назад

Рецепт: готовим курицу в нежном кляре, как в корейском ресторане

Мира Маркина

Куриное филе может быть не только полезным, но и безумно вкусным. Как приготовить курицу в корейском стиле, используя минимум ингредиентов и зная пару хитростей, читайте в рецепте «Рамблера».

Готовим курицу в нежном кляре, как в корейском ресторане
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Ингредиенты (на две порции)

  • 250 граммов филе куриные грудки
  • две щепотки соли
  • щепотка молотого перца
  • две столовые ложки пшеничной муки
  • полторы столовые ложки несоленого сливочного масла
  • столовая ложка измельченного чеснока
  • столовая ложка соевого соуса
  • две столовые ложки уксуса
  • три с половиной столовых ложки меда
  • по желанию – красный перец хлопьями и кунжут

Процесс приготовления

Филе посолите и присыпьте перцем с обеих сторон. Нарежьте каждый кусок вдоль, чтобы получилось две половинки, а затем – поперек. Тогда у вас будут довольно крупные кубики.

Возьмите чистый пакет из полиэтилена. Переложите в него курицу и насыпьте туда муку. Завяжите пакет и как следует встряхните. Этот шаг позволит избавиться от характерного запаха курицы.

Возьмите сковороду и налейте в нее масло. Поставьте на огонь. Когда масло разогреется, выложите курицу. Когда кусочки с одной стороны поджарятся до золотистой корочки, переверните их бледной стороной вниз.

Когда филе будет почти готово, в эту же сковороду отправьте растапливаться сливочное масло (курицу убирать не нужно). Когда оно наполовину растает, добавьте чеснок. Затем – соевый соус и уксус. Последним влейте мед (если у вас продукт пастообразный, подогрейте его). В получившийся соус как следует обмакните курицу и прогрейте до пяти минут.

Приятного аппетита!

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