Врач-альголог указала на вред протеиновых батончиков

Протеиновые батончики, хоть и содержат много белка, в реальности могут быть не такими полезными, как кажется. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-альголог Мария Тараненко.
"Да, белка там будет чуть больше, но добавленный сахар, консерванты нивелируют это преимущество", – объяснила специалист.
В качестве альтернативы она предлагает чипсы из сушеных водорослей. Те, по ее словам, не до конца утоляют голод, но зато помогают организму восполнить запасы йода и способствуют поддержке иммунитета.