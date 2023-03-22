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1 час назад

Врач назвал неожиданное свойство семечек

Lenta.ru

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданное свойство семечек. Специалист заявил, что семена подсолнечника полезны для печени. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач назвал неожиданное свойство семечек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В студии телепрограммы зрительнице задали вопрос о влиянии употребления семечек на печень. Женщина предположила, что семена подсолнечника благоприятно сказываются на работе органа.

«И это действительно так, потому что в семечках содержатся фосфолипиды, которые необходимы нам для наших клеток печени», — подтвердил Агапкин.

Еда,Сергей Агапкин,
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