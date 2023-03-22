10 продуктов, которые могут исчезнуть уже при нашей жизни

Еще есть время насладиться ими. Дерзайте!

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Изменение климата и деятельность человека пагубно влияют на природу. Уже наше поколение застанет весомые последствия. Например, исчезнут привычные нам продукты питания. При этом учёные винят не только глобальное потепление.

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Мясо

Искусственное ограничение производства повлияет на наличие мяса животных на прилавках магазинов. Так, на смену ему в европейских странах уже приходит растительное мясо. Что это такое? Продукт, который полностью имитирует внешний вид, вкусовые качества, запах. В основу входят растительные белки (соевый и гороховый белок, пшеничный глютен).

Фуа-гра

Может исчезнуть и фуа-гра из-за дороговизны её производства, а также из-за растущей активности сообществ по защите животных. Скорее всего, и этому продукту найдётся замена в виде аналога растительного происхождения. Если в США уже почти нет настоящей, культивированной сметаны из сливок, то с печенью точно справятся.

Кофе и какао-бобы

Из-за климатических изменений может исчезнуть натуральный кофе. Так, за последние 10 лет температура в горных районах Колумбии, где выращиваются зёрна, выросла на полградуса. Это послужило причиной того, что вредители-насекомые продвигаются выше в горы — к кофейным плантациям.

Как следствие, снижается урожайность. А значит, в ближайшем будущем этот напиток станет дорогим удовольствием. Аналогичная ситуация с какао-деревьями, плоды которых используются для производства шоколада.

Чай

Вслед за кофе мы лишимся и чая. Кусты, растущие исключительно в тропических и субтропических горных лесах, сверхчувствительны к глобальному потеплению, а также к пестицидам. Это сказывается на цене выращивания. Как следствие — в ближайшем будущем производство сильно упадёт.

Авокадо

Этот продукт тоже ждёт плачевное будущее. Растению, которое в большом количестве произрастает в регулярно страдающей от засух Мексике, грозит уничтожение. Для выращивания 1 кг авокадо необходимо 600 л воды.

Из-за этого себестоимость продукта неумолимо растёт. И процесс будет продолжаться. Со временем объёмы производства сократятся до минимума.

Морепродукты и рыба

Глобальное потепление внесёт коррективы и в потребление морских деликатесов. К тому же популяция не успевает восстановиться из-за активного отлова. Этот темп рискует лишить человечество морепродуктов уже к 2050 году.

Черника

Сейчас эта ягода имеет достаточно высокий ценник, но скоро он возрастёт в разы. Позволить себе купить чернику смогут только самые богатые жители планеты. Причина — вымирание пчёл, которое происходит из-за изменения климата.

Цветение черники зависит от опыления: а значит, сокращение популяции насекомых вызовет проблемы с урожайностью.

Мёд

Массовая гибель пчёл приведёт и к сокращению производства мёда. Популяция этих насекомых стремительно уменьшается уже несколько десятилетий. За последние годы их количество сократилось на 40%. А ведь, помимо выработки мёда, они являются важнейшим элементом экосистемы.

Цитрусовые

Дефицит ожидается и в продаже цитрусовых (апельсины, лимоны и мандарины). На это влияют изменение климата и плохая экологическая обстановка. Но и это не всё.

Главная проблема — в болезни «жёлтого дракона», которая развивается из-за бактерий Candidatus Liberibacter asiaticus. Происходит мутация вкуса и запаха, при этом плоды перестанут зреть. К сожалению, деревья с цитрусами скоро погибнут. В ход пойдут искусственные ароматизаторы.

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