Названы самые вредные супы для пенсионеров

Врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова рассказала о трех супах, которые нужно исключить из рациона тем, кому за 60 лет.

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По словам эксперта, пожилым людям важно избегать наваристых, жирных и многокомпонентных супов. Такая пища сказывается, прежде всего, на работе пищеварительной системы, возрастает риск развития холестериновых бляшек.

Мадина Мусичова отметила, что одним из самых вредных является суп солянка. В нем присутствуют острые приправы, жирное мясо, различные копчености и соленья. Врач отметила, что употребление солянки – прямой путь к атеросклерозу.

Второй опасный для пожилых суп – грибной. В нем, как отметила Мусичова, содержится много белка, который сложнее усваивать возрастным людям. Кроме того, супы с грибами противопоказаны страдающим от гастрита или язвы, ведь такие блюда стимулируют выработку желудочного сока.

В топ вредных супов для пожилых вошла и окрошка. Это связано с большим количеством ингредиентов в ее составе, которые мало сочетаются между собой.

«Заправленный квасом или кефиром, этот суп превращается в настоящую бомбу замедленного действия. Поели – получили вздутие», – сказала Мусичова.