Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Названы самые вредные супы для пенсионеров

РИА "ФедералПресс"

Врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова рассказала о трех супах, которые нужно исключить из рациона тем, кому за 60 лет.

Названы самые вредные супы для пенсионеров
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По словам эксперта, пожилым людям важно избегать наваристых, жирных и многокомпонентных супов. Такая пища сказывается, прежде всего, на работе пищеварительной системы, возрастает риск развития холестериновых бляшек.

Мадина Мусичова отметила, что одним из самых вредных является суп солянка. В нем присутствуют острые приправы, жирное мясо, различные копчености и соленья. Врач отметила, что употребление солянки – прямой путь к атеросклерозу.

Второй опасный для пожилых суп – грибной. В нем, как отметила Мусичова, содержится много белка, который сложнее усваивать возрастным людям. Кроме того, супы с грибами противопоказаны страдающим от гастрита или язвы, ведь такие блюда стимулируют выработку желудочного сока.

В топ вредных супов для пожилых вошла и окрошка. Это связано с большим количеством ингредиентов в ее составе, которые мало сочетаются между собой.

«Заправленный квасом или кефиром, этот суп превращается в настоящую бомбу замедленного действия. Поели – получили вздутие», – сказала Мусичова.

Пенсионерам, по ее словам, лучше есть борщ, суп с лапшой и щи. Однако важно, чтобы эти блюда готовились на постном бульоне и состояли из свежих овощей, передает портал «А теперь внимание!».

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий