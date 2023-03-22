Россиянам подсказали неожиданный вид перекуса при стрессе

Полезным при стрессе может быть правильный перекус, который позволит минимизировать вред от привычки заедать переживания, говорит врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Неожиданный вид борьбы со стрессом она подсказала россиянам в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

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По словам Диановой, таким перекусом может стать овощная нарезка, например, из моркови, перца, огурца и сельдерея. «Даже в массмаркете продают готовые нарезанные овощи в стаканчиках. Овощи все низкокалорийные. Такой вариант — самый диетический», — привела пример диетолог.

К овощам она предложила изготовить сырный соус без майонеза. «Например, для его приготовления можно взять 20–30 граммов сыра с плесенью (возможный вариант — бри) и разбавить 100–150 граммами греческого йогурта», — рассказала Дианова.