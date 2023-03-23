Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Названа опасность протеиновых батончиков

Секрет Фирмы

Приверженцы правильного питания часто ищут способы совместить полезное с приятным. Вместо десертов или перекусов многие едят протеиновые батончики. Только вот, оказывается, эти завсегдатаи полок со здоровым питанием в супермаркетах не такие уж и полезные.

Названа опасность протеиновых батончиков
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Что не так с протеиновыми батончиками, объяснила врач-альголог Мария Тараненко.

В протеиновых батончиках действительно много белка. Однако пользу от этого полностью нивелируют добавленный сахар и консерванты, отметила Тараненко. Так что протеиновые батончики в своём рационе лучше заменить более полезной альтернативой.

Например, чипсами из сушёных водорослей. Они, конечно, голод полностью не утолят, зато помогут восполнить дефицит йода в организме и поддержат иммунитет, рассказала врач «Газете.ru».

Здоровое питание — это не только грамотно составленное меню на завтрак, обед и ужин. Важны ещё и перекусы. А продукты для них нужно выбирать грамотно, чтобы и лишние кило не набрать, и здоровье не подорвать.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий