Названа опасность протеиновых батончиков

Приверженцы правильного питания часто ищут способы совместить полезное с приятным. Вместо десертов или перекусов многие едят протеиновые батончики. Только вот, оказывается, эти завсегдатаи полок со здоровым питанием в супермаркетах не такие уж и полезные.

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Что не так с протеиновыми батончиками, объяснила врач-альголог Мария Тараненко.

В протеиновых батончиках действительно много белка. Однако пользу от этого полностью нивелируют добавленный сахар и консерванты, отметила Тараненко. Так что протеиновые батончики в своём рационе лучше заменить более полезной альтернативой.

Например, чипсами из сушёных водорослей. Они, конечно, голод полностью не утолят, зато помогут восполнить дефицит йода в организме и поддержат иммунитет, рассказала врач «Газете.ru».