Перечислены последствия частого употребления соевого соуса

Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк предупредила россиян, что любители соевого соуса рискуют столкнуться с негативными последствиями для внешнего вида.

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В разговоре с журналистами диетолог объяснила, что к соевому соусу следует относиться как к соли. Специалист отметила, что ее чрезмерное употребление может негативно отразиться на внешности: появляется отечность, растягивается кожа, теряется форма лица. Об этом пишет издание "Москва 24".

– Кроме того, в процессе брожения в соевом соусе образуется глутамат натрия. При его избыточном употреблении и при индивидуальной непереносимости (что встречается крайне редко) могут возникать такие побочные эффекты, как головокружение, потливость, сердцебиение, головная боль, одышка, – цитирует СМИ врача.