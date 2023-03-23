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1 час назад

Перечислены последствия частого употребления соевого соуса

Vse42.ru

Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк предупредила россиян, что любители соевого соуса рискуют столкнуться с негативными последствиями для внешнего вида.

Перечислены последствия частого употребления соевого соуса
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с журналистами диетолог объяснила, что к соевому соусу следует относиться как к соли. Специалист отметила, что ее чрезмерное употребление может негативно отразиться на внешности: появляется отечность, растягивается кожа, теряется форма лица. Об этом пишет издание "Москва 24".

– Кроме того, в процессе брожения в соевом соусе образуется глутамат натрия. При его избыточном употреблении и при индивидуальной непереносимости (что встречается крайне редко) могут возникать такие побочные эффекты, как головокружение, потливость, сердцебиение, головная боль, одышка, – цитирует СМИ врача.

Павлюк предложила изредка добавлять этот продукт в блюда, чтобы разнообразить вкус. При этом следует отдать предпочтение тому соусу, в состав которого входят только вода, соевые бобы, пшеница и соль.

Еда,
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