Рецепты блюд при болезнях системы пищеварения

Врач-гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая считает, что при любых заболеваниях пищеварительной системы питание все равно остается самым необходимым и доступным методом коррекции состояния своего здоровья. Вкусными и полезными рецептами она поделилась с подписчиками своего телеграм-канала.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Врач подготовила рецепты блюд, которые способствуют поддержанию работы печени и желчного пузыря. Также некоторые блюда восстанавливают слизистую оболочку при гастрите, ГЭРБ, СИБР, СРК и колите.

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При воспаленной слизистой желудочно-кишечного тракта для необходимого блюда на кухне должны быть яйца, киноа (можно заменить зеленой и коричневой гречкой), авокадо, лимонный сок и оливковое масло. Три столовых ложки киноа или гречки нужно отварить. Также надо сварить два яйца и мелко порезать белок — в блюдо пойдет только он, без желтка. Гречка и белок яйца тщательно смешиваются с чайной ложкой оливкового масла, столовой ложкой лимонного сока и половинкой авокадо. Блюдо готово и ему не помешает щепотка морской соли.

Чем полезно такое угощение? Белок яйца — это продукт, который полностью усваивается организмом. Он полезен и для слизистой оболочки, и для работы желудка. Киноа — это кладезь клетчатки и витамина В, что заметно улучшает процесс пищеварения. А в авокадо содержится легкоусвояемый жир с жирными кислотами омега-9, который полностью нейтрален для организма.

Очень полезен суп-пюре с семенами льна и тыквой. Тыква выделяет провитамин А, заживляющий слизистую, а кокосовое молоко помогает образовывать слой слизистой желудка. Семена льна с помощью своей альфа-линоленовой кислоты снимает возможное воспаление. Понадобятся 300 граммов тыквы, 2-3 столовый ложки молотых семян льна, 400 граммов воды, 150 граммов кокосовых сливок и соль. Тыкву надо порезать на кусочки и запечь в духовке в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов. Затем тыкву надо измельчить в блендере с водой и добавить остальные ингредиенты. Полученная смесь ставится на огонь, и как только блюдо закипит — оно готово.