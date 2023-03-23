Чем могут быть опасны продукты из сои

Сегодня большое количество продуктов производят из сои. Соевый белок добавляют в колбасу, из сои производят заменители мяса, молока, также она входит в состав многих популярных блюд.

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Насколько на самом деле полезна соя и может ли этот продукт навредить здоровью?

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На эти вопросы "Российской газете" ответила врач-терапевт, эндокринолог "Инвитро - Воронеж" Елена Киселёва.

"Соя пришла к нам с Востока, там ее используют очень широко - в виде натто, соевой муки, соевого масла, соевого молока, соевого мяса, соевой пасты, соевого соуса, темпе, соевого сыра тофу, эдамамэ и юбе. Многие из этих продуктов прижились и стали популярными и в нашей стране, - отметила доктор Киселева. - Соя богата разными макро- и микронутриентами: ценным белком, содержанием незаменимых аминокислот, вдвое больше, чем в мясе, жирами, большую часть которых составляют полиненасыщенные жирные кислоты, сложными углеводами, микроэлементами и витаминами. Так что сою однозначно можно считать полезным продуктом, но с некоторыми ограничениями, как и любой продукт питания".

В чем же польза сои?

Сою считают полноценным заменителем мяса, так как она богата белком (до 50% энергетической ценности продукта), а также содержит много других питательных веществ:

- Лейцин. Аминокислота, которая снижает уровень глюкозы в крови; участвует в сохранении азотистого баланса, необходимого для правильного синтеза углеводов и белков, препятствует перепроизводству серотонина, что то же неблагоприятно сказывается на организме и выражается повышенной утомляемостью. Лейцин необходим для производства мышечных волокон, является источником энергии для клеток, стимулирует иммунный ответ, способствует регенерации тканей;

- Изолейцин. Аминокислота, необходимая для синтеза основного белка эритроцитов - гемоглобина, также для снижения уровня глюкозы крови, синтеза мышечной ткани, в выработке энергии и повышению выносливости организма.

- Жиры (17,8 г на 100 г продукта) представлены фосфолипидами. Они необходимы для синтеза клеточных мембран, особенно клеток печени, что напрямую связано с поддержанием ее детоксикационной способности. Также эти жиры снижают инсулинорезистентность, обладают антиоксидантной активностью, то есть защищают клеточные мембраны от свободных радикалов, препятствуют дегенеративным изменениям в клетках, особенно нервных и мышечных, а еще укрепляют стенку сосудов.

- Триглицериды, которые содержат насыщенные жирные кислоты, но их значительно меньше, чем в животных жирах (13-14% против 41-66%). В соевом масле содержатся и полиненасыщенные жирные кислоты. Все уже знают об огромной биологической роли их в нашем организме: они являются предшественниками синтеза многих биоактивных веществ - простагландинов, препятствующих в том числе отложению холестерина внутри сосудов, то есть предотвращают развитие атеросклероза и его последствий.

- Токоферолы, содержащиеся в соевом масле в самом большом количестве, по сравнению с другими растительными маслами, обладают свойствами витамина Е и являются мощнейшими антиоксидантами, препятствующими старению организма.

- По микро- и макроэлементному составу соя превзошла даже мясо. Железа в ней больше почти в 7 раз по сравнению с мясом. Помимо железа, соя содержит большое количество кальция, фосфора, марганца, магния, цинка, а также серу, селен, марганец, молибден, бор, кобальт, и даже йод. А также витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В9), РР, холин.

В чем вред сои?

Соя достаточно калорийный продукт. На 100 г сои приходится 364 ккал. По сравнению со 105 ккал в 100 г говядины. Также же соя содержит эстрагеноподобные вещества (фитоэстрогены), однако уже доказано отсутствие вредного влияния этих веществ на, прежде всего, мужской организм.

В сое есть и антипитательные вещества: это ингибиторы протеаз, которые нарушают работу пищеварительных ферментов поджелудочной железы. Поэтому при употреблении большого количества сои поджелудочная железа может гипертрофироваться, так как вынуждена вырабатывать ферменты с большей активностью. Лектины могут травмировать слизистую кишечника, приводя к развитию хронического воспаления в стенке кишечника и нарушению его барьерной функции (повышается проницаемость для инфекционных токсинов и продуктов гниения). Также лектины повышаю склеивание эритроцитов всех групп крови, могут вызывать задержку роста. Но эти вещества инактивируются при температуре более 100 градусов за 20-25 мин.

Какую часть рациона можно/стоит заменять соевыми продуктами?

Употребление сои может быть ограничено большим количеством белка и высокой калорийностью данного продукта, содержанием фитоэстрогенов и антинутриентов.

По исследованию FDA от 1999 года, употребление соевых продуктов по 25 г в день способствует снижению заболеваемости по сердечно-сосудистой патологии, снижает уровень "плохого холестерина", снижает инсулинорезистентность, способствует снижению массы тела. Все это послужило росту популярности сои в Америке, где рынок товаров из сои вырос за 13 лет в 4,5 раза.

Но нужно помнить, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Если нет противопоказаний, то продукты из сои можно употреблять каждый день, но, конечно, не питаться исключительно ими. Лучше употреблять ферментированные продукты из сои, так как полезные вещества при этом усваиваются лучше.

Насколько хорошо соя заменяет мясо?

Белок нам жизненно необходим для построения всех клеток и тканей организма. Соя - самая богатая белком культура. Содержание его в сое больше, чем даже в мясе. Она содержит полноценный белок практически со всеми незаменимыми аминокислотами. При этом соевый белок лучше усваивается организмом и не содержит вредного холестерина. Разница с мясом состоит в том, что соя не содержит витаминов В12 и Д. Так что соя вполне может заменить мясо, если по каким-либо причинам (пост, вегетарианство) человек не употребляет мясные продукты. Хорошим дополнением к сое будут продукты из злаков, а сама соя - хорошим дополнением к мясному рациону.

Но нужно помнить, что соя содержит вещества, которые инактивируют ферменты, переваривающие белки. Поэтому, не нужно сильно усердствовать с соевыми продуктами. Полезная суточная норма указана выше - 25 г.

Кому стоит ограничить потребление соевых продуктов?

Абсолютное противопоказание - аллергия на соевый белок. Соя - сильный аллерген.

Соевое молоко нельзя давать маленьким детям до года, а соевое мясо - до 3-5 лет. Некоторые соевые продукты вообще не рекомендованы детям. Такие как мисо и темпех - продукты из ферментированной сои, натто - блюдо из цельных соевых бобов, а также соевый соус, в котором много соли.

Соевые продукты в большом количестве могут усугубить гипотиреоз - снижение функции щитовидной железы, нарушить функцию поджелудочной железы, могут приводить к камнеобразованию в почках, снижать фертильность у женщин (препятствовать зачатию).