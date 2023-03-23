3 японских десерта, которые легко готовить

Побалуйте близких экзотическими блюдами.

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Японская кухня кажется непривычной, экзотической, но многие из традиционных блюд понравятся большинству, а готовить их не так сложно, как может показаться.

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Японский пудинг «Пурин»

Это нежный десерт, который нравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

Яйца куриные — 3 шт;



молоко — 500 мл;



сахарный песок — 100 гр;



ванильный экстракт — 1 ч. л.

Приготовление:

Для начала сварите сироп из сахара воды: поместите их в кастрюлю с толстым дном, поставьте на огонь, но не перемешивайте, пока масса не станет коричневой. Остудите и разлейте сироп по формочкам.

Нагрейте молоко, но не доводите его до кипения. Яйца и сахар взбейте миксером до однородности. Добавьте к ним молоко, а затем ванильный экстракт. Залейте смесь в формочки с сиропом.

Собранный десерт готовят на водяной бане: погрузите формочки в емкость с водой, чтобы жидкость покрывала примерно треть формы. Накройте конструкцию фольгой и поставьте в духовку на 45 минут при 180 градусах.

После этого фланы требуется немного остудить при комнатной температуре, а затем поставить на несколько часов в холодильник. Можете убрать пудинги охлаждаться на целую ночь.

Блинный торт с матча

Этот десерт известен во многих культурах, но придать ему японский колорит поможет порошок матча. Добавьте его в тесто, чтобы блинчики приобрели яркий зеленый цвет и аппетитный аромат.

Для крема смешайте творожный сыр, сливки, сахарную пудру. В японском торте обычно от 20 до 30 слоев.

От традиционных они отличаются текстурой, нежностью и особенным вкусом. Секрет его необычайной нежности заключается в яичных белках. Когда вы будете взбивать их, не стоит добиваться слишком плотной текстуры. Кроме того, японский чизкейк нужно запекать на водяной бане. Это помогает удерживать влагу в тесте. Благодаря ей тесто получается легким и пушистым.

Пирожное «Капля дождя»

Этот десерт, скорее, эстетичный, а не аппетитный. Он готовится из агар-агара и воды с добавлением сиропа. Для начала агар-агар размешайте в холодной воде, затем поставьте на огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимите с плиты и дайте массе охладиться, вылейте в форму и переместите в холодильник до застывания.