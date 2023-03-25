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Готовим популярный японский десерт моти: видео

Многим этот десерт еще не знаком, хоть и активно набирает популярность. Несмотря на то, что блюдо относится к японской кухне, приготовить его вовсе не сложно.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, который опубликовала на своей странице пользовательница с ником @kulinarkalidka. Девушка поделилась простым рецептом приготовления этого японского лакомства.

Из ингредиентов вам понадобятся:

  • мука из клейкого риса,
  • сахарная пудра,
  • вода,
  • подсолнечное масло,
  • сыр маскарпоне,
  • белый шоколад,
  • кукурузный крахмал.

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Для приготовления используется мука именно из клейкого риса, так как он является самым сладким. Его сорт называется мотигоме, – отсюда и название самого десерта.

Первое упоминание о моти датируется аж 8 веком н.э. Изначально такое лакомство могли себе позволить лишь аристократы из-за малого количества нужного сорта риса.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить рулет "Сникерс".

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