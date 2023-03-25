Готовим популярный японский десерт моти: видео

Многим этот десерт еще не знаком, хоть и активно набирает популярность. Несмотря на то, что блюдо относится к японской кухне, приготовить его вовсе не сложно.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, который опубликовала на своей странице пользовательница с ником @kulinarkalidka. Девушка поделилась простым рецептом приготовления этого японского лакомства.

Из ингредиентов вам понадобятся:

мука из клейкого риса,

сахарная пудра,

вода,

подсолнечное масло,

сыр маскарпоне,

белый шоколад,

кукурузный крахмал.

Для приготовления используется мука именно из клейкого риса, так как он является самым сладким. Его сорт называется мотигоме, – отсюда и название самого десерта.