Готовим популярный японский десерт моти: видео
Многим этот десерт еще не знаком, хоть и активно набирает популярность. Несмотря на то, что блюдо относится к японской кухне, приготовить его вовсе не сложно.
В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, который опубликовала на своей странице пользовательница с ником @kulinarkalidka. Девушка поделилась простым рецептом приготовления этого японского лакомства.
Из ингредиентов вам понадобятся:
- мука из клейкого риса,
- сахарная пудра,
- вода,
- подсолнечное масло,
- сыр маскарпоне,
- белый шоколад,
- кукурузный крахмал.
Для приготовления используется мука именно из клейкого риса, так как он является самым сладким. Его сорт называется мотигоме, – отсюда и название самого десерта.
Первое упоминание о моти датируется аж 8 веком н.э. Изначально такое лакомство могли себе позволить лишь аристократы из-за малого количества нужного сорта риса.
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