Нутрициолог назвала три вида самых вредных полуфабрикатов

По словам нутрициолога лучше никогда не покупать продукты быстрого приготовления, в том числе пюре, лапшу, сухие супы и другое.

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В беседе с sport-express.ru Ольга Деккер сообщила, что в таких полуфабрикатах много соли, консервантов и красителей, но мало нутриентов и витаминов.

Такие продукты не имеют никакой пищевой ценности. Их частое употребление может привести к повышению холестерина и риску развития заболеваний.

Кроме того, нужно отказаться от сосисок и колбас, в которых недостаточно натурального мяса. Регулярное употребление таких продуктов может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника.