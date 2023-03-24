Блюда из рыбы — отличный вариант для тех, кто хочет похудеть. Во-первых, в рыбе содержится много белка, который помогает сохранить чувство сытости на более длительный период времени. Во-вторых, рыба содержит меньше калорий, чем многие другие виды мяса.

Нутрициолог и ведущая канала "Eat&Thin" поделилась тремя рецептами из рыбы, которые могут стать основой вкусного и сытного ужина.

Важно отметить, что в рационе каждого человека обязательно должны быть рыбные продукты, конечно, при условии отсутствия аллергии. Ведь рыба является источником ненасыщенных жирных кислот, таких как омега-3, которые помогают сбалансировать обмен веществ и снизить уровень холестерина в крови.

Подробные рецепты приготовления блюд из рыбы смотрите в видео.