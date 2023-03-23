Какое молоко полезнее: органическое или обычное

В магазинах можно найти разные виды молока. В том числе органическое. Обычно стоит оно дороже, но имеет ли смысл за него переплачивать?

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Органические молочные фермы в отличие от обычных должны соответствовать определённым критериям. Так, коровам на таких фермах нельзя давать антибиотики (если только они не заболели) либо гормоны роста, корм животных должен быть на 100% органическим, а коровы могут постись на пастбищах не менее 120 дней в году.

Многие люди покупают органическое молоко, так как считают, что оно питательнее. Исследования, однако, показывают, что это может быть совсем не так.

В исследовании 2016 года, опубликованном в British Journal of Nutrition, отмечается, что в органическом молоке содержится больше железа, полезных полиненасыщенных жиров (в первую очередь омега-3), витамина Е и при этом меньше селена, йода. Кроме того, вообще получать железо и витамин Е лучше из других продуктов, поскольку в таком молоке их немного.

Исследование, опубликованное в 2017 году в Beverages, продемонстрировало, что употребление органического молока по сравнению с обычным не приносит значительной пользы для здоровья. Также обе разновидности молока обогащены витамином D.