Гастроэнтеролог назвала самые полезные продукты для печени

Самые полезные продукты для печени в беседе с «Мослентой» назвала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова. Она призвала россиян выбирать максимально натуральные ингредиенты.

Фото: Мослента Мослента

«Ежедневный рацион каждого здорового человека должен содержать свежие овощи, фрукты, ягоды, большое количество зелени, цельнозерновые крупы, семечки, орехи и рыбу. При выборе мяса лучше отдавать предпочтение говядине, телятине, курице и индейке», — пояснила специалист.

Из молочных продуктов подойдут кефир, йогурт, ряженка, сыры, творог и сливочное масло.

Для профилактики заболеваний печени и всего ЖКТ важно питаться регулярно, не реже четырех-пяти раз в день небольшими порциями. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Еду и питье желательно подогревать, чтобы не вызвать спазмы желчевыводящих путей, подчеркнула Ломова.