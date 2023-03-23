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2 часа назад

Гастроэнтеролог назвала самые полезные продукты для печени

Мослента

Самые полезные продукты для печени в беседе с «Мослентой» назвала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова. Она призвала россиян выбирать максимально натуральные ингредиенты.

Гастроэнтеролог назвала самые полезные продукты для печени
Фото: МослентаМослента

«Ежедневный рацион каждого здорового человека должен содержать свежие овощи, фрукты, ягоды, большое количество зелени, цельнозерновые крупы, семечки, орехи и рыбу. При выборе мяса лучше отдавать предпочтение говядине, телятине, курице и индейке», — пояснила специалист.

Из молочных продуктов подойдут кефир, йогурт, ряженка, сыры, творог и сливочное масло.

Для профилактики заболеваний печени и всего ЖКТ важно питаться регулярно, не реже четырех-пяти раз в день небольшими порциями. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Еду и питье желательно подогревать, чтобы не вызвать спазмы желчевыводящих путей, подчеркнула Ломова.

Кроме того, необходимо соблюдать питьевой режим. Рекомендуется ежедневно выпивать не меньше полутора литров чистой воды, а также пить всегда, когда организм испытывает особую потребность в воде, например при физических нагрузках, заключила эксперт.

Еда,
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