Стоматолог перечислила россиянам меняющие цвет зубов продукты

Стоматолог-терапевт Татевик Петросян перечислила россиянам продукты, которые меняют цвет зубов. Соответствующую информацию приводят «Известия».
По словам эксперта, еда и напитки могут изменить цвет улыбки из-за пигментов, которые остаются на зубах. Так, в список вошли гранат, ежевика, черника и вишня, а также чай, кофе, вино, кока-кола и клюквенный морс.
«Курение может иметь аналогичные последствия, так как темный цвет дыма и смолы также имеют молекулы, оседающие во рту», — добавила врач.
Помимо этого, специалист назвала наследственность основополагающим фактором, который влияет на прочность эмали и внешний вид резцов. Кроме того, как утверждает доктор, возрастные изменения, прием некоторых лекарственных препаратов, проведение ряда медицинских процедур и наличие инфекций полости рта могут изменить оттенок зубов.
«Травмы или неудачные оперативные вмешательства на зубах, приводящие к повреждению нервной ткани, также бывают причинами дисколорита. Если, например, в предыдущих вмешательствах использовался металл, то зубы могут стать серыми», — заключила Петросян.