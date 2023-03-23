Семь причин, почему стоит начать употреблять шиповник

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Регулярное употребление этой ягоды положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы организма человека, отметила врач. Шиповник хорошо воздействует на кровообращение, продлевает молодость, а также поддерживает иммунитет.