Семь причин, почему стоит начать употреблять шиповник

Чем полезен шиповник, рассказала гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Александра Яковлева.
Регулярное употребление этой ягоды положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы организма человека, отметила врач. Шиповник хорошо воздействует на кровообращение, продлевает молодость, а также поддерживает иммунитет.
«Шиповник помогает подавлять действие вирусов и бактерий. Ингаляции с маслом шиповника и отвар ягод облегчают состояние при кашле и заложенности носа», — добавила Александра Яковлева.
Систематические употребление отвара шиповника очистит сосуды от холестерин. Напиток полезен и для тех, кто страдает повышенным артериальным давлением, добавила Александра Яковлева.