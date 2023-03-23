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1 час назад

Гастроэнтеролог Яковлева перечислила семь причин, почему стоит начать употреблять шиповник

Слово и Дело

Чем полезен шиповник, рассказала гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Александра Яковлева.

Семь причин, почему стоит начать употреблять шиповник
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Регулярное употребление этой ягоды положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы организма человека, отметила врач. Шиповник хорошо воздействует на кровообращение, продлевает молодость, а также поддерживает иммунитет.

«Шиповник помогает подавлять действие вирусов и бактерий. Ингаляции с маслом шиповника и отвар ягод облегчают состояние при кашле и заложенности носа», — добавила Александра Яковлева.

Систематические употребление отвара шиповника очистит сосуды от холестерин. Напиток полезен и для тех, кто страдает повышенным артериальным давлением, добавила Александра Яковлева.

Еда,Александр Яковлев,
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