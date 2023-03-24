Вареники со вкусом мохито

Гульмира Мамедова с семьей живет в Каспийске, работает в магазине канцтоваров. В свободное от работы время многодетная мама любит побаловать домочадцев вкусными блюдами. И пирогов напечет, и хинкала наварит. Рецептами и лайфхаками делится на своей страничке в соцсетях.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Совсем недавно Гульмира открыла новый для себя рецепт — вареники с мятой (по-лезгински — варарин куквалагар).

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"Когда я была маленькой, в нашей семье готовили суп из кефира с мятой. У нас он называется давугъа. Сейчас я его делаю очень редко: детям не нравится, — рассказывает женщина. — Но курзе по новому рецепту решила сделать обязательно. Он простой, только начинка необычная".

Сначала замесим тесто. Гульмира рекомендует обязательно добавить в него яйцо — так курзе не развалятся в процессе варки. А еще — столовую ложку подсолнечного масла, тогда тесто не будет слишком липким.

"Мама в детстве всегда учила нас: если замешиваешь тесто правильно, бортики миски должны оставаться чистыми, — Гульмира ловкими движениями быстро месит тесто. — Но тогда у нас так не получалось, и мы с сестрами хитрили — перекладывали готовое тесто в другую посуду".

Тесто должно получиться тугое, не мягкое. Даем ему немного отдохнуть, а пока займемся начинкой.

Мяту нужно промыть, обсушить полотенцами и мелко нарезать. Творог берем средней жирности: с обезжиренным будет не так вкусно. Смешиваем творог с мятой, затем кладем желток, соль, топленое масло. А еще Гульмира практически в любое блюдо добавляет немного черного молотого перца. Но это необязательный компонент.

Теперь можно приступать к лепке курзе. Тесто делим на несколько частей, из каждой раскатываем пласт как для обычных вареников. С помощью чашки или специального приспособления вырезаем круги. В центр каждого кладем чайную ложку начинки.

Как именно залепить края — тут каждая хозяйка решает по-своему. Гульмира показывает несколько вариантов лепки. Но обычно дагестанские курзе бывают с традиционной «косичкой».

В подсоленную закипевшую воду аккуратно опускается первая партия вареников со вкусом мохито. Их сразу же нужно аккуратно перемешать, чтобы не прилипли ко дну кастрюли.