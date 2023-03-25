4 сытных блюда с гречкой

Гречневая крупа относится к любимым, с ней мы можем хоть завтракать, хоть обедать.
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Блюда с гречкой украсят любой прием пищи!
Предлагаем четыре рецепта, среди которых вы найдете те, о которых забыли или не знали.
Гречка по-купечески
Ингредиенты:
- Гречка — 2 стакана
- Говядина — 800 г
- Масло сливочное — 20 г
- Масло растительное — 20 мл
- Лук — 1 шт
- Морковь — 2 шт.
- Томатная паста — 2 ст.л.
- Соль, специи, зелень — по вкусу
Процесс приготовления:
- Лук и мясо нарезать, морковь натереть на крупной терке.
- В сковороду добавить сливочное и растительное масло. Добавить лук и обжарить до золотистого цвета. Далее добавить мясо и обжарить минут 10. Добавить соль, специи по вкусу.
- Добавить морковь, следом томатную пасту, перемешать и тушить минут 5-7.
- Добавить гречку и залить воду так, чтобы покрыть кашу примерно в 1 см.
- Доводим до кипения и тушим еще минут 15-20.
Гречаники в томатно-сливочном соусе
Ингредиенты:
- Мясной фарш — 400 г
- Сливки 10% — 150 мл
- Томаты в с/с — 300 г
- Морковь — 80 г
- Лук — 70 г
- Зеленый лук — 20 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Куриное яйцо — 1 шт
- Гречневая крупа — 80 г
- Соль и молотый перец — щепотка
- Растительное масло — 20 мл
- Орегано — 3 г
- Базилик (сушеный) — 3 г
Процесс приготовления:
- Отварите гречку, но не разваривайте ее сильно, постарайтесь, что бы она осталась полуготовой.
- Морковь натрите на крупной терке, оба вида лука и чеснок нарубите.
- Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте морковь и лук до готовности, в конце приготовления приправьте солью и перцем.
- Фарш переложите в миску, добавьте к нему яйцо, соль, перец, орегано.
- Всыпьте к фаршу гречневую крупу. Тщательно перемешайте все вместе.
- Овощную зажарку выложите на дно жаропрочной формы. Из фарша сформируйте круглые котлетки среднего размера и выложите их на зажарку.
- В отдельной миске смешайте рубленные томаты со сливками, сухим базиликом, солью и перцем.
- Вылейте получившийся соус на гречаники и поставьте в разогретую до 180С духовку.
- Запекайте около 30 минут, по необходимости накройте фольгой. Подавайте гречаники горячими, вместе с овощным салатом.
Гречка с курицей и грибами
Ингредиенты:
- Куриное филе — 150 г
- Гречка — 150 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Оливковое масло — 1 ст.л.
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, грибы нарезать пластинами, а куриное филе небольшими кусочками.
- В сковороду налить масло и обжарить лук. К луку добавить морковь и обжарить еще пару минут. Затем добавить грибы и жарить, пока с грибов не испарится вся жидкость. После добавить куриное филе, слегка обжарить в течении двух-трех минут.
- Гречку промыть и добавить к овощам. Залить гречку водой так, чтоб она ее покрывала примерно на 5 мм, посолить по вкусу. Варить до готовности.
Гречневые зразы
Для основы:
- Куриный фарш — 250 г
- Гречка — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Яйцо — 1 шт
- Мука — 2-3 ст.л.
- Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу
Для начинки:
- Яйцо вареное — 1 шт
- Зеленый лук — 3 пера
- Сметана — 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Гречку отварить, остудить, добавить соль и специи, пробить блендером. Добавить все остальные ингредиенты, перемешать.
- Для начинки смешать натертое яйцо с луком и сметаной, сформировать зразы.
- Обжарить на среднем огне на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Отправить в духовку на 15 минут при 180С.