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1 час назад

4 сытных блюда с гречкой

Eva.ruиещё 1

Гречневая крупа относится к любимым, с ней мы можем хоть завтракать, хоть обедать.

4 сытных блюда с гречкой
Фото: Eva.ruEva.ru

Блюда с гречкой украсят любой прием пищи!

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Предлагаем четыре рецепта, среди которых вы найдете те, о которых забыли или не знали.

Гречка по-купечески

Ингредиенты:
  • Гречка — 2 стакана
  • Говядина — 800 г
  • Масло сливочное — 20 г
  • Масло растительное — 20 мл
  • Лук — 1 шт
  • Морковь — 2 шт.
  • Томатная паста — 2 ст.л.
  • Соль, специи, зелень — по вкусу
Процесс приготовления:
  1. Лук и мясо нарезать, морковь натереть на крупной терке.
  2. В сковороду добавить сливочное и растительное масло. Добавить лук и обжарить до золотистого цвета. Далее добавить мясо и обжарить минут 10. Добавить соль, специи по вкусу.
  3. Добавить морковь, следом томатную пасту, перемешать и тушить минут 5-7.
  4. Добавить гречку и залить воду так, чтобы покрыть кашу примерно в 1 см.
  5. Доводим до кипения и тушим еще минут 15-20.

Гречаники в томатно-сливочном соусе

Ингредиенты:
  • Мясной фарш — 400 г
  • Сливки 10% — 150 мл
  • Томаты в с/с — 300 г
  • Морковь — 80 г
  • Лук — 70 г
  • Зеленый лук — 20 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Куриное яйцо — 1 шт
  • Гречневая крупа — 80 г
  • Соль и молотый перец — щепотка
  • Растительное масло — 20 мл
  • Орегано — 3 г
  • Базилик (сушеный) — 3 г
Процесс приготовления:
  1. Отварите гречку, но не разваривайте ее сильно, постарайтесь, что бы она осталась полуготовой.
  2. Морковь натрите на крупной терке, оба вида лука и чеснок нарубите.
  3. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте морковь и лук до готовности, в конце приготовления приправьте солью и перцем.
  4. Фарш переложите в миску, добавьте к нему яйцо, соль, перец, орегано.
  5. Всыпьте к фаршу гречневую крупу. Тщательно перемешайте все вместе.
  6. Овощную зажарку выложите на дно жаропрочной формы. Из фарша сформируйте круглые котлетки среднего размера и выложите их на зажарку.
  7. В отдельной миске смешайте рубленные томаты со сливками, сухим базиликом, солью и перцем.
  8. Вылейте получившийся соус на гречаники и поставьте в разогретую до 180С духовку.
  9. Запекайте около 30 минут, по необходимости накройте фольгой. Подавайте гречаники горячими, вместе с овощным салатом.

Гречка с курицей и грибами

Ингредиенты:
  • Куриное филе — 150 г
  • Гречка — 150 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Оливковое масло — 1 ст.л.
  • Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
  1. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, грибы нарезать пластинами, а куриное филе небольшими кусочками.
  2. В сковороду налить масло и обжарить лук. К луку добавить морковь и обжарить еще пару минут. Затем добавить грибы и жарить, пока с грибов не испарится вся жидкость. После добавить куриное филе, слегка обжарить в течении двух-трех минут.
  3. Гречку промыть и добавить к овощам. Залить гречку водой так, чтоб она ее покрывала примерно на 5 мм, посолить по вкусу. Варить до готовности.

Гречневые зразы

Ингредиенты:

Для основы:
  • Куриный фарш — 250 г
  • Гречка — 150 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Яйцо — 1 шт
  • Мука — 2-3 ст.л.
  • Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу
Для начинки:
  • Яйцо вареное — 1 шт
  • Зеленый лук — 3 пера
  • Сметана — 2 ст.л.
Процесс приготовления:
  1. Гречку отварить, остудить, добавить соль и специи, пробить блендером. Добавить все остальные ингредиенты, перемешать.
  2. Для начинки смешать натертое яйцо с луком и сметаной, сформировать зразы.
  3. Обжарить на среднем огне на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны.
  4. Отправить в духовку на 15 минут при 180С.
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