Чем славится алтайский мед: 5 полезных свойств

На Алтае благодаря чистому воздуху и богатству трав аграрии производят полезный мед. Регион по этому параметру входит в пятерку лучших по стране. «ФедералПресс» пообщался с экспертами и сделал подборку самых полезных свойств продукта.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Сплошные плюсы

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Алтай известен чистым воздухом и огромным количеством трав-медоносов. Его полезные свойства и состав сильно отличаются в зависимости от сорта меда и от растений медоносов, с которых собрали нектар. При этом во всех сортах алтайского меда есть элементы, которые обуславливают его пищевую ценность.

Алтайский мед улучшает работу ЖКТ, ускоряет выздоровление при простуде, обладает ранозаживляющим действием. Широко известны его иммуномодулирующие и восстановительные свойства.

«В меде содержится много углеводов. По биохимическому индексу он приравнивается к сахару. При этом в современном мире люди стараются ограничивать потребление сахара в рационе. Поэтому мед нужно употреблять очень осторожно. Можно, к примеру, съесть 1–2 чайные ложки меда в первой половине дня, чтобы у организма была возможность потратить эти углеводы», – сообщила корреспонденту «ФедералПресс» диетолог Алена Миронова.

Белки и углеводы

Мед богат белками и углеводами. Среди них присутствует фруктоза, сахароза, мальтоза.

Аминокислоты

В меде содержатся:

аланин,

аргинин,

лейцин,

лизин,

метионин,

триптофан,

пролин,

алкалоиды.

Все это делает мед целебным. Аминокислоты напрямую влияют на состояние нервной системы, регулируя умственную деятельность, настроение и сон.

Эти компоненты формируют мышцы, сухожилия и связки, а также волосы и кожу. Без достаточного количества аминокислот невозможен рост мышц.

Кислоты

Продукт содержит органические и неорганические кислоты, например яблочную, лимонную, глюкановую, молочную, винную, щавелевую, янтарную и лимонную.

Неорганические кислоты содержат в своем составе протон Н+. Он определяет их кислотные свойства. Органические устроены иначе. В их составе карбоксильная группа – СООН. В органической химии их называют карбоновыми кислотами с общей формулой R-COOH, где R – это углеводородный радикал.

Органические кислоты содержатся в растительных продуктах. В животных продуктах есть молочная, фосфорная и другие кислоты.

Ферменты

В меде содержатся катализаторы, которые ускоряют многочисленные реакции распада и синтеза. В этом меде около 40 микро- и макроэлементов. По количественному составу преобладают калий, кальций, магний, фосфор, сера, хлор и медь.

Витамины

Мед содержит большое количество витаминов. Среди них провитамин А, все витамины группы В, витамины С, Е, К. Кроме того, в нем присутствуют такие микроэлементы, как магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо. С точки зрения углеводного состава мед содержит фруктозу и глюкозу. 15–21 % меда составляет вода.