Как пожарить бекон, чтобы он получился хрустящим

Обычно бекон добавляют в качестве закуски к основным блюдам или используют как ингредиент.

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Food.ru пишет, что лучше всего получится приготовить хрустящий бекон из продукта, который не будет стоить дёшево. При этом в составе не должно быть слишком много добавок: только мясо и 10% рассола.

Есть бекон можно только в небольших количествах, так как этот деликатес содержит полиненасыщенные жирные кислоты и каротин.

Приготовить бекон так, чтобы он был хрустящим, можно несколькими способами. Первый – это пожарить продукт на сковороде.

Перед готовкой ломтики бекона нужно промыть в прохладной воде и хорошо высушить. После этого их нужно положить на сухую разогретую сковороду. Масло добавлять не нужно.

Слайсы стоит периодически переворачивать. Солить и перчить можно во время приготовления.

Второй способ – это пожарить бекон в духовке. Готовить нужно при температуре 180 градусов.

Каждый из слайсов бекона нужно скрутить в спираль и выложить на противень, устланный фольгой.