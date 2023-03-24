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2 часа назад

Россиянам рассказали, как пожарить бекон, чтобы он получился хрустящим

runews24.ru

Обычно бекон добавляют в качестве закуски к основным блюдам или используют как ингредиент.

Как пожарить бекон, чтобы он получился хрустящим
Фото: runews24.rurunews24.ru

Food.ru пишет, что лучше всего получится приготовить хрустящий бекон из продукта, который не будет стоить дёшево. При этом в составе не должно быть слишком много добавок: только мясо и 10% рассола.

Есть бекон можно только в небольших количествах, так как этот деликатес содержит полиненасыщенные жирные кислоты и каротин.

Приготовить бекон так, чтобы он был хрустящим, можно несколькими способами. Первый – это пожарить продукт на сковороде.

Перед готовкой ломтики бекона нужно промыть в прохладной воде и хорошо высушить. После этого их нужно положить на сухую разогретую сковороду. Масло добавлять не нужно.

Слайсы стоит периодически переворачивать. Солить и перчить можно во время приготовления.

Второй способ – это пожарить бекон в духовке. Готовить нужно при температуре 180 градусов.

Каждый из слайсов бекона нужно скрутить в спираль и выложить на противень, устланный фольгой.

Бекон будет готовиться около 30 минут.

Еда,
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