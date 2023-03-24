5 здоровых продуктов, которые мешают похудеть

Кажется, что в правильном питании нет ничего сложного: нужно выбирать только полезные продукты и наблюдать, как исчезают сантиметры на талии.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Но даже в таком режиме многие не просто не видят результата, но даже получают обратный эффект.

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Какие на первый взгляд полезные продукты мешают похудению, рассказал «Вечерней Москве» специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран.

Протеиновые перекусы

Во многих марафонах или гайдах по правильному питанию эксперты утверждают, что для того, чтобы похудеть, нужно много белка. И чтобы есть не только куриную грудку, в качестве альтернативы предлагаются протеиновые батончики или печенье. В одной такой небольшой порции содержится до 40 граммов белка. Но в протеиновых батончиках немаленькая калорийность, поэтому увлечение ими может остановить снижение веса и даже вернуть сброшенные килограммы.

Организму нужен не только белок, но и аминокислоты из его состава. Получить их можно из разных источников белка: яиц, творога, бобовых, зелени.

Свежевыжатые соки

С переходом на правильное питание в первую очередь девушки убирают рафинированный сахар. Особенно это касается напитков, ведь они не дают насыщения, а уровень глюкозы повышают сильно и резко. В качестве «здоровой» альтернативы некоторые решают перейти на свежевыжатые соки. Но здесь можно навредить себе еще сильнее.

Чтобы получить стакан фреша, нужно выдавить в среднем три–четыре апельсина. При этом не будет использоваться полезная клетчатка из мякоти фрукта. В результате мы получаем еще больше сахара, чем в пакетированном соке. Лучше всего съесть апельсин целиком или добавить его дольки в стакан воды.

Продукты с низким процентом жирности

Еще одним «действенным» способом быстрой коррекции веса считается переход на обезжиренную диету. Тогда все продукты из холодильника, особенно молочные, заменяются на аналогичные, но с пометкой «0 процентов жирности». Это не совсем правильный подход. Многие гормоны поступают в организм именно из жиров животного происхождения. В составах обезжиренных продуктов зачастую много сахара, чтобы компенсировать измененный вкус.

Жиры нужны организму, особенно женскому. Именно они дают чувство насыщения. Лучше съесть немного творога с жирностью четыре–девять процентов, чем полкило обезжиренного и все равно остаться голодной.

Авокадо

В мире правильного питания волшебные свойства авокадо уже превознесены в культ. Польза этого плода не вызывает сомнений: его полезные жиры, аминокислоты, минералы и витамины очень необходимы организму. С помощью авокадо действительно можно ускорить похудение, если только употреблять его в меру. Рекомендуемая норма — половинка среднего плода в сутки. А многие делают ошибку, закрывая глаза на его калорийность, и едят его несколько раз в день.

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