Как правильно хранить березовый сок

«Чтобы сохранить вкус напитка на как можно долгий срок, его разливают по небольшим пластиковым бутылкам и кладут в морозильную камеру», – пишет Общественная служба новостей.

Березовый сок собирают ранней весной. Если его не заморозить, то в холодильнике он хранится недолго, через пару дней сок киснет и мутнеет.

Чтобы сделать запасы побольше, то его рекомендуют консервировать. Если в банку с березовым соком добавить лимонную кислоту, сахар, дольки лимона и апельсина, а затем емкость простерилизовать, то получится необычный полезный лимонад. Такой напиток можно хранить в прохладном месте достаточно долго.