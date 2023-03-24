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1 час назад

Как правильно хранить березовый сок

РИА "ФедералПресс"

Березовый сок содержит много витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ.

Как правильно хранить березовый сок
Фото: Jonna Jinton/YoutubeJonna Jinton/Youtube

Весенний напиток заряжает жизненной энергией и помогает восстановиться после долгой зимы. Как правильно хранить березовый сок, разбирался ФедералПресс.

«Чтобы сохранить вкус напитка на как можно долгий срок, его разливают по небольшим пластиковым бутылкам и кладут в морозильную камеру», – пишет Общественная служба новостей.

Березовый сок собирают ранней весной. Если его не заморозить, то в холодильнике он хранится недолго, через пару дней сок киснет и мутнеет.

Чтобы сделать запасы побольше, то его рекомендуют консервировать. Если в банку с березовым соком добавить лимонную кислоту, сахар, дольки лимона и апельсина, а затем емкость простерилизовать, то получится необычный полезный лимонад. Такой напиток можно хранить в прохладном месте достаточно долго.

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