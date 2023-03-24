Диетолог назвала продукты, которые портят кожу

Диетологом Наталией Гридиной были названы продукты, которые могут негативным образом отразиться на коже.
По словам Гридиной, избыточное потребление сахара и быстрых углеводов может стать причиной ухудшения качества кожи и появления прыщей. В первую очередь, как утверждает специалист, в списке влияющих на внешний вид продуктов оказались сливочное масло, а также любая еда, которая была приготовлена на гриле.
Гридина также посоветовала отказаться от алкоголя и употреблять достаточное количество воды, которая способствует глубокому увлажнению эпидермиса.
В заключение экспертом было напомнено, что работа над красотой и упругостью кожи лица и тела является комплексным процессом. В связи с этим диетолог заявила, что необходимо исключить вредные привычки, использовать косметические уходовые средства, а также наладить качество сна.
Фитнес-тренер, нутрициолог и консультант по коррекции пищевого поведения Мария Резникова рассказала о трех неочевидных продуктах питания, которые могут привести к появлению лишнего веса. Специалист поставила под сомнение пользу протеиновых батончиков. В частности, по мнению Резниковой, не стоит увлекаться кофейными напитками со сливками, сиропами, молоком и прочими добавками, которые повышают калорийность до 300-400 калорий на одну кружку.