Диетолог назвала продукты, которые портят кожу

Диетологом Наталией Гридиной были названы продукты, которые могут негативным образом отразиться на коже.

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По словам Гридиной, избыточное потребление сахара и быстрых углеводов может стать причиной ухудшения качества кожи и появления прыщей. В первую очередь, как утверждает специалист, в списке влияющих на внешний вид продуктов оказались сливочное масло, а также любая еда, которая была приготовлена на гриле.

Гридина также посоветовала отказаться от алкоголя и употреблять достаточное количество воды, которая способствует глубокому увлажнению эпидермиса.

В заключение экспертом было напомнено, что работа над красотой и упругостью кожи лица и тела является комплексным процессом. В связи с этим диетолог заявила, что необходимо исключить вредные привычки, использовать косметические уходовые средства, а также наладить качество сна.