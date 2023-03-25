Пирог с грушами, шоколадом и орехами

Груши, как и яблоки, можно найти на прилавке круглый год, однако большинство хозяек для выпечки предпочитает выбирать яблоки. А зря!Предлагаем вам идеальный рецепт пирога с грушами, который вам захочется повторять снова и снова.Пробуйте!Ингредиенты:мука - 250 г масло сливочное - 150 г яйца - 2 шт коричневый сахар - 120 г ром - 1 ст.л. натуральный йогурт - 120 г разрыхлитель - 10 г ванильный экстракт - 1ч.л. щепотка соли рубленый миндаль - 50 г шоколадные капли или кусочки шоколада - 100 г груши - 4 шт среднего размераПроцесс приготовления:Орехи порубить ножом или измельчить в ступке, но не сильно мелко. Шоколад порезать на маленькие кусочки. Нарезать часть груш на тоненькие слайсы для украшения, а остальные очистить от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до светлой пышной массы, затем по одному добавить яйца и еще раз взбить. Добавьте йогурт, ром и ванильный экстракт, снова все взбить. В отдельной посуде просеять муку, смешать ее с разрыхлителем и щепоткой соли. Перемешать и частями добавляя к жидким ингредиентам замесить тесто, можно лопаткой или же миксером на небольшой скорости. Добавить в тесто шоколад и нарезанные кубиками груши. Полученную массу аккуратно перемешать и выложить в смазанную сливочным маслом форму (лучше использовать разъемную и застелить дно бумагой для выпечки). Украсить пирог нарезанной грушей (чуть вдавливая в тесто), слегка присыпать коричневым сахаром и посыпать орехами. Выпекать при 180 градусах 50 минут. Пирог полностью остудить и лишь потом доставать из формы.