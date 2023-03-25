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2 часа назад

Пирог с грушами, шоколадом и орехами

Eva.ru

Груши, как и яблоки, можно найти на прилавке круглый год, однако большинство хозяек для выпечки предпочитает выбирать яблоки. А зря!

Пирог с грушами, шоколадом и орехами
Фото: Eva.ruEva.ru

Предлагаем вам идеальный рецепт пирога с грушами, который вам захочется повторять снова и снова.

Пробуйте!

Ингредиенты:
  • мука - 250 г
  • масло сливочное - 150 г
  • яйца - 2 шт
  • коричневый сахар - 120 г
  • ром - 1 ст.л.
  • натуральный йогурт - 120 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • ванильный экстракт - 1ч.л.
  • щепотка соли
  • рубленый миндаль - 50 г
  • шоколадные капли или кусочки шоколада - 100 г
  • груши - 4 шт среднего размера
Процесс приготовления:
  1. Орехи порубить ножом или измельчить в ступке, но не сильно мелко.
  2. Шоколад порезать на маленькие кусочки.
  3. Нарезать часть груш на тоненькие слайсы для украшения, а остальные очистить от кожуры и нарезать на небольшие кубики.
  4. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до светлой пышной массы, затем по одному добавить яйца и еще раз взбить. Добавьте йогурт, ром и ванильный экстракт, снова все взбить.
  5. В отдельной посуде просеять муку, смешать ее с разрыхлителем и щепоткой соли.
  6. Перемешать и частями добавляя к жидким ингредиентам замесить тесто, можно лопаткой или же миксером на небольшой скорости.
  7. Добавить в тесто шоколад и нарезанные кубиками груши.
  8. Полученную массу аккуратно перемешать и выложить в смазанную сливочным маслом форму (лучше использовать разъемную и застелить дно бумагой для выпечки).
  9. Украсить пирог нарезанной грушей (чуть вдавливая в тесто), слегка присыпать коричневым сахаром и посыпать орехами.
  10. Выпекать при 180 градусах 50 минут.
  11. Пирог полностью остудить и лишь потом доставать из формы.
Еда,
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